Marta López se ha convertido en nuestra entrenadora personal en estos momentos de encierro en casa. La actual pareja de Kiko Matamoros sigue ejercitando su cuerpo para mantenerse en forma, además de una dieta saludable a base de verduras y hortalizas, además de batidos llenos de vitaminas. Debido al trabajo de Marta (es modelo) necesita seguir trabajando a conciencia su cuerpo en estos momentos tan complicados para no perder la figura y poder volver a todos sus trabajos profesionales una vez que se terminen el Estado de Alarma que decretó el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 14 de marzo.

Las tablas de ejercicio de Marta López para mantener su figura

La novia de Kiko Matamoros está aprovechando el encierro en casa para seguir trabajando de manera constante su cuerpo y seguir moldeando su figura. Sobre todo de cara al verano, que aunque no sabemos muy bien qué tipo de vacaciones vamos a poder tener, hay que estar perfecta para la ocasión «por si acaso». La joven confía en su entrenadora personal, Marta Rosado, que además también entrena a otras chicas del entorno de Telecinco como Violeta Mangriñán.

Al igual que al resto de mujeres, Marta López trabaja sobre todo las piernas, los glúteos y el abdomen con unas rutinas muy intensas que están consiguiendo que Marta no pierda su estado físico. Unas tablas que ha querido compartir con todos nosotros para que consigamos tonificar y trabajar nuestro cuerpo durante esta cuarentena y al igual que ella llegar a este verano con un cuerpo trabajado.

Marta López siempre ha mostrado preocupación por su físico

Además de trabajar con estas tablas de tonificación y de cardio para quemar grasa, en los últimos días también ha aprovechado para aprender una nueva disciplina deportiva: el yoga. Lo ha hecho a través de la plataforma CYBEROBICS que trabaja con la red de gimnasio McFit. Marta ha comenzado a aprender el yoga que además de trabajar su cuerpo, también trabaja la mente. Algo muy importante en estos tiempos de confinamiento en los que nos encontramos.

Para Marta el aspecto físico es algo muy importante. De hecho, incluso desveló que padeció anorexia que ella padeció de los 13 a los 17 años. “Pesaba 49 kilos con 1,73 cm de altura. Me empecé a obsesionar y coincidió con un problema que tuve en Granada con un grupo de amigas. No me adapté bien y me creó muchas inseguridades que somaticé en la anorexia” explicó. Pero el ver a sus seres queridos pasarlo mal fue lo que le hizo darse cuenta por la grave enfermedad que estaba pasando: “Cuando decidí salir hubo un proceso mental que no me dejaba, me saboteaba a mí misma. Cuando salí de la anorexia me hinchaba a comer, tenía mucha ansiedad. Tuve cinco meses de atracones y cogí 20 kilos”.

Estas son las tablas de ejercicio de Marta.