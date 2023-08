Daniel Sancho ha sido acusado por presuntamente asesinar y descuartizar a Edwin Arrieta, un conocido médico cirujano colombiano. En un principio, el hijo de Rodolfo Sancho negó tener algo que ver con la desaparición de su amigo, pero poco después confesó haberle matado por "celos" y temor de que le "engañara". La familia ha conmocionado al país, pero si alguien está en shock con lo que está pasando es su familia. Su círculo más cercano aún no puede creerse que sea real que el joven esté implicado en tan grave suceso. Quienes tampoco parecen creer mucho parte del relato del joven es la policía tailandesa. Según adelanta el diario el 'Bangkok Post', los investigadores no terminan de dar credibilidad a su testimonio, pues tendrían pruebas que indicarían que fue un asesinato premeditado.

El cocinero español aseguró a la Policía tailandesa que la muerte de Edwin Arrieta se debió a que acudió a su habitación para tener sexo y que poco después tuvieron una discusión. En el transcurso de la misma, ambos habrían discutido y, según Daniel Sancho, el cirujano plástico habría caído y se habría golpeado la cabeza con la bañera, provocándole la muerte. Los investigadores que estudian el caso son cada vez más proclives a descartar de que se trate de un homicidio. Las hipótesis sobre el asesinato cobran cada vez más fuerza a medida que pasa el tiempo.

La familia de Daniel Sancho está en shock

A Daniel Sancho, que en estos momentos se encuentra en prisión provisional, le espera un juicio que podría tardar semanas o meses. Teniendo en cuenta las durísimas leyes de Tailandia, podría ser condenado a pena de muerte. La situación tiene a la familia en jaque. Así lo ha asegurado Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, en el plató de 'Fiesta'. La colaboradora ha aclarado que ella no mantiene ningún tipo de amistad con Daniel, pero ha expresado que conoce "a gente de su entorno” ya que tienen “amigos en común”. Por este motivo sabe que sus seres queridos están consternados.

“Supuestamente, habría cometido el crimen dando una serie de golpes, es lo que me dicen a mí. Están todos impactados, no se esperaban esto, hay algunos que todavía no se creen lo que está pasado, al final descuartizar un cuerpo es algo terrible y no nos lo esperábamos”, ha dicho la colaboradora. Según esta, “él (Daniel Sancho) se ha puesto en contacto con algunos de sus amigos, mediante un teléfono y les ha confesado, supuestamente, cómo lo ha cometido y eso es lo único que me cuentan”.

El hijo de Rodolfo Sancho aseguró que mató al médico cirujano colombiano "de dos puñetazos"

Daniel Sancho ha confesado haber asesinado y descuartizado a Edwin Arrieta en una isla de Tailandia. Según la policía del país, el hijo de Rodolfo Sancho está bajo vigilancia por riesgo de suicidio. Conforme pasan las horas, se van aportando datos nuevos. Poco después de ser detenido, el joven chef llamó a sus amigos para confesarles su versión sobre el crimen.

El periodista Miguel Frigenti, tras hablar con el entorno de Daniel Sancho, ha revelado que este se hizo con un teléfono, llamó a sus amigos para confesarles el crimen y aseguró que mató al médico cirujano colombiano "de dos puñetazos". Igualmente, el chef les pidió que no se preocuparan: "Solo tengo ganas de quitarme de en medio".