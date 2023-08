La Policía de Tailandia mira con lupa las declaraciones de la familia de Daniel Sancho

Esta semana ha sido crucial para Daniel Sancho. Además de tener lugar una rueda de prensa con la Policía de Tailandia, el chef ha recibido la primera visita de su madre tras acabar el periodo de cuarentena por protocolo covid en la cárcel de Koh Samui. En estos días, ha sido notable el cambio de tercio que han experimentado los portavoces de la familia del joven en su discurso. Ahora, tenemos la explicación.

Tailandia está muy pendiente de todo lo que se está diciendo en España sobre el caso de Daniel Sancho. No solo en los medios de comunicación, también de las declaraciones que están haciendo los portavoces de la familia del ahora recluso de la cárcel de Koh Samui. Así lo ha explicado Jorge Luque, reportero de Telecinco desplazado al país. "Los comentarios que se hacen desde España no sientan nada bien, ellos tienen otra forma de trabajar", explica. Unas declaraciones que coinciden con las que pronunciaba este mismo 18 de agosto Carmen Balfagón, portavoz de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, en 'La última noche'. "Respetamos el trabajo de la policía porque nos consta que igual que nosotros estamos pendiente de lo que pasa allí, Tailandia está pendiente de lo que decimos aquí", aseguraba la letrada. Un cambio de tercio que no ha pasado desapercibido puesto que en un principio ponían en duda la investigación que estaban llevando a cabo las autoridades del país.

Esta misma explicación la ha dado Frank Cuesta, que conoce a la perfección cómo funciona las cárceles de Tailandia. El herpetólogo hacía hincapié en la importancia que tiene para la policía tailandesa que fuera del país se esté valorando su trabajo. "Hace unos días dije que la familia y la gente que la representa dejase de criticar a la policía, a la justicia y a la monarquía tailandesas. Puedes insultar a un policía, no te va a responder de malas maneras, pero luego habrá una réplica que no vas a ver. Cuando yo digo que se callen la boca las personas que defienden a la familia, que no digan cosas malas o que no hablen de ciertas personas sin respeto, es porque conozco la cultura", recalca el televisivo haciendo ver que el hijo de Rodolfo puede sufrir las consecuencias.

Rodolfo Sancho ya planea viajar a Tailandia

El primer día tras su aislamiento, Daniel Sancho recibía la visita de su madre, quien aseguraba un día después que estaba siendo un momento muy duro. Por el momento, Silvia Bronchalo está sola en Tailandia, aunque no por mucho tiempo. Rodolfo Sancho ya planea viajar al país para visitar a su hijo, aunque se desconoce la fecha. Solo se sabe que irá "pronto", según avanzó su portavoz, Carmen Balfagón. De ser así, la llegada sería inminente puesto que el actor y su expareja también planean dar una rueda de prensa conjunta allí.