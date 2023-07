Los periodistas se han llevado una sorpresa cuando han visto llegar un vehículo de la Policía Nacional con dos agentes en su interior. Han entrado en el domicilio de Bertín Osborne. Y poco después, ha aparecido otra patrulla con otras dos personas. Tras varios minutos de conversación en el interior del domicilio del cantante y presentador de Telecinco, los policías han salido al exterior y han comunicado a los reporteros que tenían que abandonar las inmediaciones. Al no haber acera, corrían peligro de atropello y tenían que marcharse.

Esta situación ha llevado al desconcierto de la prensa en los minutos iniciales y no es para menos si tenemos en cuenta que Bertín Osborne sigue estando en el centro de la crónica social del momento. Muchos son los periodistas que se han desplazado hasta su casa para preguntarle sobre las recientes declaraciones de Gabriela Guillén donde confiesa que se siente sola en estos momentos iniciales de su embarazo, tan solo rodeada de sus amigas. Por esta razón, y después de que haya intervenido, en directo, en varios programas de televisión, Bertín ha tomado la decisión de llamar a la Policía Nacional para que adviertan a los profesionales de que están invadiendo su privacidad.

La noticia de la nueva paternidad de Bertín Osborne saltó a los medios cuando el presentador confirmó, a través de Beatriz Cortázar: “La noticia es cierta, pero tengo que hacer ciertos matices”. Además, dijo que no fue un embarazo buscado. Había sido un accidente. “Cosas que pasan muchas veces”, expresó el cantante, Eso sí, quiso dejar claro que pese a que «no lo hemos buscado, eso no quita que yo no vaya a asumir mis responsabilidades como siempre he hecho en esta vida. Intentaré ayudar, estaré con el niño o niña y procuraré que no le falte de nada. Esto es y será así».

Las declaraciones de Bertín han sido como un terremoto, estos últimos días, provocando todo tipo de reacciones en la opinión pública, como ha sido el caso de Mercedes Milà que le ha dicho que "por mucho que hayas estado con mil mujeres, no has aprendido tío… No has aprendido que hay cosas que no podéis decir los hombres”.