3 Las críticas no se han hecho esperar

Maluma ha preferido no hacer mención a las críticas y ha seguido haciendo su vida normal. De hecho, desde esta publicación, el cantante no ha dejado de compartir con sus fans la cuenta atrás de su nuevo disco. «FALTA 1 DÍA Y NO LO PUEDO CREER.. EL DESEO MÁS GRANDE ESTÁ A PUNTO DE CUMPLIRSE 11:11 💽 ✨», escribía unas horas antes de que se publicara.