Pocholo manda un curioso mensaje por error a Marta Riesco ¡creyéndose que era otra persona!

Las redes sociales son un arma de doble filo y a veces te pueden jugar una mala pasada. Eso es precisamente lo que le ha ocurrido a Pocholo, que al enviar un mensaje privado se ha equivocado de persona sin imaginarse que su error se iba a convertir en lo más comentado de las redes sociales. Ha sido Marta Riesco la destinataria de este curioso mensaje a través de los directos de Instagram, aunque el destino real era el de Marta Peñate. La que fuera reportera de 'El programa de AR' no daba crédito a la primera misiva que Pocholo le envió, ya que ella nunca ha coincidido con él, por lo que le pilló por sorpresa que contactara con ella.

En el primer mensaje se podía leer: "Love u Marta eres muy divertida y estás como un pan. Me encantó estar a tu vera". Un escrito que desencajó por completo a Marta Riesco, que se encuentra sumida en su 'Operación Buenorra' de cara al verano, ya que ella aseguró que nunca había coincidido con Pocholo, por lo que no entendía muy bien las palabras del aristócrata. La reportera no le llegó a contestar pero horas después, fue Pocholo quien volvió a contactar con ella para pedirle disculpas y asegurar que sus palabras de cariño iban dedicadas a otra persona: Marta Peñate.

Pocholo pide perdón a Marta Riesco por su error a través de las redes

"Marta me he confundido de persona. Creí que eras Marta Peñate. No volverá a pasar", le escribía Pocholo. Riesco ha hecho público estos mensajes y, de paso, ha querido sacar su lado más divertido e intentar poner en contacto a los dos verdaderos protagonistas de la historia. Pocholo y Marta Peñate sí que han coincidido en diferentes ocasiones en el plató de 'Supervivientes'. Mientras que ella colabora habitualmente en el programa, él es el encargado de defender a su sobrino, Bosco Martínez-Bordiú, que se encuentra participando desde los Cayos Cochinos.

El artistócrata y Marta Peñate han coincidido en el plató de 'Supervivientes'

Pocholo y Marta Peñate han demostrado su complicidad y su buena sintonía en el plató de 'Supervivientes', donde ella no ha dudado en seguirle en juego y entretener a la audiencia. "¿No estás muy arrimada? Nunca te había visto tan cerca de nadie como hoy", le preguntaba Carlos Sobera durante la emisión de la gala del martes. Durante la gala, Marta Peñate quiso seguirle el juego e incluso llegó a preguntarle: "¿Qué hay en esta mochila que siempre tienes que llevarla al lado? ¿Dentro que hay?". "La llevo porque es cariñosa conmigo", respondió el aristócrata. Ante la respuesta de Pocholo, Carlos Sobera quiso seguir la broma y espetó lo siguiente: "Esto es muy sencillo, cogemos la mochila, la ponemos a un lado y te puedes arrimar más si quieres".

Tras este momento tan divertido en el plató, Pocholo habría mandado un mensaje privado a Marta Riesco pensando que era Marta Peñate y la reportera ¡lo ha compartido con todos sus seguidores! De momento, la novia de Tony Spina no se ha pronunciado al respecto, aunque no dudamos de que lo haga y ¡sea en tono muy divertido!