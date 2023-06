Pocholo desvela la enfermedad que sufre desde pequeño

Pocholo se sentó junto a Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya' para hacer un repaso por la familia Martínez-Bordiú y su vida. José María, que así se llama realmente, analizó desde su matrimonio con Sonsoles Suárez, hija de Adolfo Suárez, hasta su vida en Estados Unidos. Tuvo tiempo también para recordar su salto a televisión y mostrar los secretos de su espectacular finca en Ibiza. Al preguntarle por este apodo tan particular, el invitado del programa reveló algo inesperado, una enfermedad que sufre desde pequeño y que no ha podido curarse todavía.

"Tengo una hepatitis vírica. Hay una cura para la hepatitis C pero no para la B, que es menos dura", le confesó al presentador. El cantante le reconoció a su vez que él también había pasado por lo mismo en su juventud, "en la mili, por todos los reclutas que nos ponían ahí uno detrás de otro para pincharnos". Antiguamente para colocar una vacuna o un tratamiento las agujas de las jeringas se reutilizaban hirviéndose en agua. Eso es algo que siempre está ahí y que no puede dejar atrás: "Hasta ahora no lo pensaba mucho. Estoy estable pero siempre lo tienes ahí, ahora ya no bebo pero antes sí". De lo que ha pasado por esto le viene el apodo de Pocholo: "Siempre decían que este niño estaba 'pocho', 'este niño se va a morir'...".

Su madre, Clotilde Bassó, fue una de las que vivió en primera persona todo lo que suponía que Pocholo sufriera tanto. Tuvo desde el primer minuto de vida esta condición con él siempre. "A mi madre con esas agujas le inyectaron algo cuando estaba embarazada. Nací a los 7 meses porque le tuvieron que hacer cesárea y sufrió muchísimo", recuerda. Era una mujer muy amorosa, siempre pendiente de sus hijos: "No me di cuenta pero luego vi la cicatriz de la cesárea y la hice sufrir mucho desde antes de nacer. La he adorado y la adoro. Era una belleza de mujer", le dedica. Perdió a su gran apoyo en 2008 y todos los días recuerda cuánto la echa de menos: "No paras de acordarte, es un placer acordarte de alguien que te ha querido tanto. Yo a mi madre nunca le mentía".

Las confesiones de Pocholo Martínez-Bordiú: "He querido tener un hijo"

Bertín Osborne indaga más allá en el pasado de Pocholo Martínez-Bordiú preguntándole si hay algo que le queda por hacer. Al igual que hizo con su enfermedad, abrió su corazón y le confesó su asignatura pendiente. "He querido tener un hijo pero, al final, no lo he podido llevar a cabo por muchos motivos. Sí he querido, pero luego al final no ha podido ser", se confiesa. Al ver a sus amigos con sus familias siente más conciencia de este tema: "Ahora más que nunca porque ves a tus amigos con sus hijos y es un tema que lo tengo ahí, ya no sé si tengo edad o no".

Pocholo está seguro de que su mejor trabajo sería ser padre. "Soy una persona que me abro, cariñoso. Estoy seguro de que sería un buen padre y he aprendido mucho de cómo fue mi padre conmigo, era una tortura. Lo haría muy distinto, era otra época, era otra cosa”, asume al respecto. Ahora que no tiene a sus padres al lado es cuando es más consciente de los fallos que él jamás cometería: "Dices, 'yo también lo podría haber hecho mejor' aunque la responsabilidad es del más mayor".