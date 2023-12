Los planes de Bárbara Rey y Sofía Cristo para despedir el 2023, al descubierto

Bárbara Rey y Sofía Cristo llevan semanas siendo protagonistas de la actualidad después de las demoledoras declaraciones de Ángel Cristo Jr. De hecho, la dj no dudaba en asegurar que se planteaba seriamente demandar a su hermano. Cuando está viviendo una Navidad de lo más complicada, Sofía se ha dejado ver de nuevo en el plató de 'Espejo Público', donde ha explicado cómo ha pasado estas fiestas en compañía de su madre y ha desvelado si ha hablado con su hermano.

La joven ha querido dejar claro en más de una ocasión que ha vivido todos estos días en compañía de su madre, pero también trabajando. Pero la pregunta que todos se hacen es si ahora que estamos en plenas fiestas, la Navidad ha hecho que se abladen los corazones de la familia y si han podido hablar con Ángel Cristo Jr. Sin embargo, para tristeza de todos, no ha sido así.

Sofía Cristo no ha hablado con su hermano durante las fiestas de Navidad

"Sofía, ¿has podido hablar con tu hermano?", le preguntaban en el plató. "¿Qué hermano? ¿Qué hermano?", empezaba diciendo ella. Pero no se ha quedado ahí. Sofía Cristo ha querido dar más detalles: "Es un tema que me apasiona, pero no me apetece hablar de eso. Pero vamos, obvio no he hablado con él, ¿qué pretendíais, que habláramos como si nada?", ha querido añadir ella.

A pesar de su situación personal, Sofía Cristo ha tratado de mostrar normalidad y se ha reunido con su madre y unos amigos en Nochebuena: "Estoy intentando tener buena actitud, hay días malos, hay días de bajones, esto no está siendo fácil. Estamos unidas, tenemos más familia que nos quiere y que ha estado. Muchos no han podido estar con nosotras, porque han trabajado o viven fuera", ha continuado explicando.

Pasará la Nochevieja con su madre en Marbella

Y no van a dejar de celebrar las fechas señaladas. Sofía Cristo no se habla con su hermano, pero tiene claro que de cara a su madre quiere mostrar normalidad para que toda la polémica se haga más llevadera. De hecho, ha querido revelar cómo va a pasar el día de Fin de Año: "Yo trabajé en Nochebuena y otros días de la Navidad. Sin embargo, en Nochevieja me cojo libre porque la paso con mi madre en Marbella, con algunos amigos", ha confesado.

En pocas horas tendrá que hacer las maletas para poner rumbo al sur, donde va a despedir el 2023. Ha sido un final de año complicado por culpa de la demoledora entrevista que dio Ángel Cristo Jr. Es la primera Navidad que celebran sin tener relación. Eso sí, Sofía Cristo es más de ver el vaso medio lleno: "No es la mejor ni la peor Navidad. No me puedo quejar. Firmo para que el 2024 sea igual. Tengo una familia que me quiere, dejemos a un lado a mi hermano", dice dejando a un lado a Ángel Cristo Jr., con el que durante un tiempo mantuvo una relación muy buena.