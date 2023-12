El planazo con el que Almudena Cid despide el año en el que Christian Gálvez ha sido padre

Este ha sido un año de lo más bonito para Almudena Cid. Dos años después de su mediática separación de Christian Gálvez, la ex gimnasta ha vuelto a encontrar el amor en los brazos del ex futbolista Gerardo Berodia. Ajena a la reciente paternidad de su ex pareja con Patricia Pardo, que tuvieron su primer hijo en común el pasado 22 de diciembre, la ex deportista vasca está centrada en su felicidad y su nueva vida. Es por eso que va a despedir el año como realmente se merece: con un plan en familia y amigos en un caserío.

Almudena Cid reúne a sus amigos y familiares para despedir el 2023

Almudena Cid ha compartido con sus más de 320 mil seguidores el planazo con el que va a despedir su 2023. La actriz ha decidido reunir a toda su familia y amigos más cercanos en un plan que no le puede hacer más feliz. Con un vídeo en el que aparece una amplia cocina llena de comida y, sobre todo, panes, Almudena pasará el fin de semana de Año Nuevo en un caserío en la naturaleza. "Familia y amigos en un caserío. La mejor forma de cerrar el año", ha escrito en sus historias de Instagram.

Un plan familiar y hogareño que simboliza, sin duda alguna, cómo ha sido el año de Almudena. Después de sumirse en una profunda tristeza tras su separación del presentador, la ex gimnasta ha renacido y, aparte de encontrar el amor junto a Gerardo Berodia, también ha aprendido la importancia del amor propio y la paz y tranquilidad en su vida. Es por eso que la manera en la que va a terminar el año está cargada de importancia. Además del mostrar la casa en la que va a pasar la Nochevieja, también ha compartido un vídeo de una hoguera bajo un único deseo: "Algún día tendré la mía...".

¿Y la tendrá junto a Gerardo Berodia? Lo que sí está claro es que Almudena Cid no puede estar más contenta de haber conocido al ex futbolista. La pareja ya no oculta su amor después de un año y medio de discreta relación y es por eso que ahora hacen partícipes a sus seguidores de los momentos que pasan juntos. Precisamente comenzaban estas fechas navideñas disfrutando de una romántica escapada a Nueva York: "No podíamos despedir mejor el año", escribía Berodia en un carrusel con imágenes exclusivas de sus vacaciones en la Gran Manzana, mientras que ella le dedicaba unas bonitas palabras: "Gracias por hacerme sentir verano en invierno".

Christian Gálvez y Patricia Pardo fueron padres del primer hijo del presentador

Fue precisamente en esta ciudad donde Almudena Cid se enteró de que su ex marido, Christian Gálvez, había sido padre de un niño por primera vez. Patricia Pardo y el actor dieron la bienvenida a su pequeño Luca el pasado 22 de diciembre. Ambos presentadores salieron de lo más sonrientes del hospital con el bebé en brazos y aseguraron que había llegado para traerles la felicidad que siempre habían buscado: "Encontramos la “LUz” y el “CAmino” el uno en el otro, y ahora llegas tú, tan deseado, para iluminar aún más nuestros pasiños", escribían en sus redes sociales.