Ha llegado el día. Manuel Díaz 'El Cordobés' se retira de los ruedos este domingo, 15 de octubre, en Jaén. El diestro define este momento como su "último baile" y todos los suyos han querido estar a su lado cuando cuelgue el traje de luces. Antes de que llegue, el torero ha disfrutado de unas horas de descanso junto a su hija mayor y su hermano.

Manuel Díaz 'El Cordobés' está concentrando en el que va a ser su última corrida. El diestro cuelga su traje de luces después de tres décadas poniéndose frente a los toros. Para esta ocasión tan especial le acompañan todos los suyos. Especialmente, su hija mayor, Alba Díaz, quien ha viajado hasta Jaén para estar con su progenitor en su día más importante.

Padre e hija se han reencontrado en la estación de AVE de la localidad andaluza. De hecho, era el diestro y su hermano quienes se acercaban personalmente a recoger a la joven. Antes de poner rumbo a su finca, los tres se paraban en un fotomatón para inmortalizar la importancia de la velada. Un momento muy significativo para todos y que estuvo lleno de risas. "Mi tío y mi padre han venido a buscarme al AVE, he visto un fotomatón y no han podido decirme que no. Me hacía mucha ilusión. No cabíamos los tres", explicaba la joven. Esta misma mañana, horas antes de su retirada, la hija de Vicky Martín Berrocal y 'El Cordobés' han podido pasar tiempo juntos. Su plan ha sido ir a limpiar el coche, algo que a la influencer le ha hecho mucha gracia. "Para cada dos por tres porque le da toc", explicaba.

'El Cordobés' cierra una etapa

En noviembre de 2020, el diestro anunció que se retiraba en este 2023, año en el que se conmemoran los 30 años desde que tomó la alternativa. Era él mismo quien lo anunciaba a través de las redes sociales y aseguraba que no estaba triste puesto que tan solo cerraba un ciclo. "Estoy contento porque en el balance de mi vida hay muchas más cosas positivas. Es cerrar una etapa que me ha hecho muy feliz y que me ha dado todo", aseguraba. Estos meses lo ha afrontado con mucha ilusión pues estaba firmemente convencido de que iba a poder regalar su "toreo" a la gente que ha estado siguiéndole desde años. A pesar de que ha sufrido varias cogidas, Manuel Díaz 'El Cordobés' afronta su último día en los ruedos con muchas ganas y emoción. Y no es para menos. Será su padre, Manuel Benítez, quien le corte la coleta.