El plan de Genoveva Casanova ante su Navidad más dolorosa y en plena polémica 'post Federico'

Las imágenes de Federico de Dinamarca paseando por las calles de Madrid junto a Genoveva Casanova siguen estando en el punto de mira. Mientras que el hijo de la Reina Margarita ha optado por seguir adelante y no hacer ningún tipo de comentario al respecto, la ex de Cayetano Martínez de Irujo prefiere seguir refugiada después de reconocer que está "destrozada". Ahora, todos se preguntan cuáles son los planes de la mexicana pues se enfrenta a una de sus Navidades más dolorosas.

Mientras que Federico de Dinamarca continúa con su agenda oficial con total normalidad y Mary Donaldson ha regresado a Australia unos días antes de las fechas tan señaladas que se acercan, Genoveva Casanova se mantiene refugiando esperando a que las aguas se calmen para que su vida vuelva a la normalidad. Hace unos días, la ex de Cayetano Martínez de Irujo se escapaba a Andorra y abandonaba su misterioso paradero para poder disfrutar del puente de diciembre. Ahora, todos se preguntan qué va a hacer en Navidad.

Genoveva Casanova tiene cuatro posibles escenarios para pasar estas fiestas tan señaladas. En primer lugar, la empresaria podría decantarse por seguir en San Sebastián en su refugio palaciego y reunirse ahí con el resto de miembros de su familia. Londres sería otra de las opciones pues es en la capital británica donde viven sus mellizos, quienes han sido su principal apoyo en este tiempo. No es descabellado pensar también que podría poner rumbo a México y volver así a casa y poner así más tierra de por medio. Hay que recordar que el año pasado se decantó por esta opción. Por último, podría estar pensando en regresar a Madrid, a su casa y dar carpetazo por fin a todas las polémicas.

La mexicana no tiene muy claro cómo manejar esta situación. En un primer momento, se mantuvo en silencio para cumplir así su pacto con Federico de Dinamarca. Sin embargo, agobiada por lo que está viviendo, llegó a pronunciarse asegurando que estaba pasando por su peor momento. "Perdóname, pero de verdad que no puedo hablar. Estoy destrozada", dijo en su momento. Estaba sobrepasada y no es para menos puesto que las mencionadas fotos han dado la vuelta al mundo.

El contundente comunicado de la Casa Real danesa a la polémica de Genoveva Casanova

Nada más hacerse públicas las imágenes, la Casa Real danesa salía al paso con un contundente (y nunca visto) comunicado. "Mantenemos una política desde hace años de no comentar ni confirmar cualquier detalle relacionado con asuntos privados. Además, nos gustaría enfatizar nuestro compromiso de respetar la privacidad de los miembros de la Familia Real, incluido el Príncipe Heredero", aseguraban entonces mientras que coincidía en el tiempo con la visita de los Reyes de España al país.