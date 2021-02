Este 14 de febrero, coincidiendo con el día de los enamorados, Isabel Jiménez también cumplía 39 años. La presentadora de los informativos disfrutó de un día en familia

Este 14 de febrero, Isabel Jiménez tenía doble celebración. Por un lado, el día de los enamorados junto a su marido, Álex Cruz, y por otro, su 39 cumpleaños. Este domingo, la presentadora de los informativos de Telecinco cumplía años y lo celebró con un divertido plan familiar al aire libre debido a la actual situación de la pandemia provocada por el coronavirus. Isabel disfrutó junto a su marido y sus dos hijos, Hugo y el pequeño Daniel, que nació el pasado mes de enero. La familia se trasladó a un parque acompañados también por su mascota donde disfrutaron de un agradable día soleado y del buen día que salió en la capital madrileña.

Isabel Jiménez celebró su cumpleaños acompañada de su marido y sus hijos

En las imágenes que os compartimos a continuación podemos ver como la familia se sentó sobre el césped y aprovecharon para sacarse fotografías en familia y algún que otro selfie para inmortalizar el atípico cumpleaños de la presentadora de los informativos. Eso sí, un cumpleaños muy especial, ya que es el primero de Isabel Jiménez siendo mamá por segunda vez. A pesar de que la pandemia no les dejó celebrarlo a lo grande, ella lo hizo rodeada de sus seres más queridos.

La pareja llegó en su monovolumen a las inmediaciones del parque e iban completamente preparados para un divertido día. Mientras que Isabel Jiménez empujaba el carrito del recién nacido, su marido, Álex Cruz, llevaba en los hombros al pequeño Hugo, que está a punto de cumplir dos añitos, además de llevar a su perrito con su correa. Todos juntos llegaron a una zona donde se pudieron sentar para disfrutar bajo el sol de un agradable día en familia con motivo del cumpleaños de la presentadora de los informativos. En las imágenes, se puede ver la complicidad entre Isabel y su marido con pequeñas muestras de cariño y gestos románticos. La pareja se fundió en un romántico beso para celebrar también el día de los enamorados.

Isabel, muy pendiente de su gran amiga Sara Carbonero

A pesar de lo bonito que es cumplir años y celebrarlo, Isabel Jiménez está muy pendiente del estado de salud de su gran amiga, Sara Carbonero, con quien no pudo pasar el día de su cumpleaños. Aún así, Carbonero compartió una publicación con diferentes imágenes y vídeos divertidos: «Me va a matar…Pero ella es así, un torrente de alegría 24/7, una medicina con patas, una compañera incondicional y se merece todas las felicitaciones del mundo. Feliz cumpleaños, amiga. @isabeljimenezt5″, escribió en su perfil. «Y eso que no has sacado la artillería pesada… 🤦‍♀️ Sigamos cantando, riendo y bailándonos la vida! Te quiero, comadre!!», respondió Isabel Jiménez a dicha publicación. Os compartimos todas las imágenes del divertido día familiar de Isabel junto a su marido y sus hijos por su cumpleaños.