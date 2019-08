Plácido Domingo, acusado de supuesto acoso sexual por 9 mujeres: él no lo niega

Los escándalos sexuales en el mundo del arte y el espectáculo no son solo cosas de Hollywood con casos tan polémicos como el del productor Harvey Weinstein, el actor Kevin Spacey o el director Roman Polanski. Ahora se suma a la lista de hombres acusados de supuesto acoso sexual el tenor español Plácido Domingo, de 78 años, que se enfrenta a la versión de nueve mujeres, ocho cantantes y una bailarina. Estas mujeres aseguran que lo suyo era “un secreto a voces” en el mundo de la ópera y ahora han decidido que su testimonio sea escuchado.

La acusación de estas nueve mujeres que acusan a Plácido Domingo de supuesto acoso sexual se ha publicado en la madrugada de este martes por la agencia estadounidense Associated Press. Tan solo una de ellas ha decidido revelar su identidad, la soprano Patricia Wulf, que acusa al tenor de presionarla supuestamente para mantener relaciones sexuales a cambio de futuros trabajos en el difícil mundo de la ópera. Según su versión, las que se negaban eran “castigadas” profesionalmente. El resto de las mujeres ha preferido seguir en el anonimato, porque temen que se puedan tomar represalias profesionales, al seguir en activo sobre el escenario.

Ahora bien, los hechos que denuncian ahora este grupo de nueve mujeres se desarrollaron presuntamente en la década de los años 80, pero aseguran que se produjeron a lo largo de los siguientes 30 años. Pese a ello, Plácido Domingo ha querido dar la cara ante tales acusaciones y mostrar su pesar al respecto: “Es doloroso oír que he podido molestar a alguien”, asegura el tenor, que no niega lo sucedido, pero sí lo califica de “inexacto”, al considerar que “las reglas y valores por los que hoy nos medimos y debemos medirnos, son muy distintos de cómo eran en el pasado”.

Una de las mujeres que se ha atrevido a denunciar el supuesto acoso sexual al que fue sometida por parte de Plácido Domingo narra cómo “le metió la mano por debajo de la falda”. Otras, por su parte, dicen que las “besó a la fuerza” en un camerino, en la habitación de un hotel o en una comida de negocios. Recuerdan lo extraño que les resultaba “que alguien te esté intentando coger de la mano durante una comida de negocios es raro, o que te ponga la mano en la rodilla”. Una de las cantantes, por su lado, recuerda que “siempre te estaba tocando de alguna forma, siempre besándote”.

Peso estas nueve mujeres no están solas, debido a que Plácido Domingo también tiene que hacer frente al testimonio de otras 12 mujeres que, pese a no contar su historia, se suman al escrito asegurando que recibieron supuestas propuestas indecorosas por su parte. Además, una treintena de personas que trabajaron en aquella época con el tenor consultadas por la citada agencia han querido respaldar el supuesto testimonio de estas 9 mujeres, dando credibilidad a su supuesto caso de acoso sexual en el mundo de la ópera.

La respuesta completa de Plácido Domingo a la citada agencia ha sido esta: “Las acusaciones de estas personas anónimas que se remontan hasta tres décadas atrás son profundamente preocupantes y, tal y como se presentan, inexactas. Aún así, es doloroso oír que he podido molestar o hacer sentir incómodo a alguien, da igual cuánto tiempo haga de ello y a pesar de mis mejores intenciones. Creía que todas mis interacciones y relaciones fueron siempre bienvenidas y consentidas. La gente que me conoce o que ha trabajado conmigo sabe que no soy alguien que pueda hacer daño, ofender o avergonzar a alguien de manera intencionada”, se defiende el tenor.