En la foto Carla Barber ha etiquetado un perfil de un fotógrafo de bodas, lo que hace pensar que la doctora está planeando pasar por el altar junto al padre de su hijo. Carla Barber está esperando su primer hijo junto a Joseph, un misterioso hombre del que SEMANA te ha contado este martes detalles en exclusiva . Su relación comenzó el pasado mes de julio, sin embargo, la intensidad de la misma les ha llevado a protagonizar grandes acontecimientos. Y es que justo después de confirmar su embarazo, su novio le preparó una romántica sorpresa en una playa en Canarias que sus seguidores sospechan que no fue baladí. Un incontable número de rosas ancladas en la arena o una cena ante un atardecer inolvidable son solo algunos de los detalles de la foto posteada por ella misma en Instagram, de hecho, varios de ellos barajan la posibilidad de que le haya pedido matrimonio. No sería una idea loca si se tiene en cuenta el dato aparentemente oculto del que se ha percatado esta revista.

Aunque Carla Barber no ha aclarado si hay o no boda, lo cierto es este detalle es cuanto menos llamativo. Más aún si se tiene en cuenta que la canaria aseguró que ese día había sido el más bonito de su vida, lo cual deja claro que algo trascendental sucedió. Por el momento, está intentando digerir todos los cambios que le esperan para este 2022, un año decisivo en la vida de Carba Barber. Cabe señalar que este año también se mudará al palacete de Boadilla del Monte que adquirió hace unos meses y que se está reformando por completo. « GRACIAS de todo corazón por cada mensaje y cada gesto de cariño. No imagináis lo feliz que me siento, un MILLÓN de EMOCIONES recorren mi cuerpo y mi alma. Han sido unos días inolvidables… Estoy deseando poder contároslo todo», escribió la doctora estética hace solo unas horas.

Carla Barber el pasado año tuvo que hacer frente a diferentes situaciones que le hicieron pensar que «era un año para olvidar». Una rotura de menisco, una enfermedad grave de un familiar, la pérdida de su abuelo o un problema coronario de la propia Carla podían haber provocado que Carla no tuviera en absoluto un buen recuerdo, pero no fue así. La aparición de Joseph en su vida la ha llevado a terminar el año por todo lo alto con aquellos que más quieren. «Sinceramente hubiera sido un año para olvidar, pero TÚ lo has convertido en el principio de lo mejor que me ha pasado jamás. El resumen del último atardecer del año, de mi 2021 y del resto de mi vida entera eres Tú y yo, somos NOSOTROS«, escribió en su red social. A pesar de que su familia no imaginaba que darían pasos tan rápido, Carla Barber y su círculo está feliz de todo lo bueno que está teniendo la suerte de vivir.

Este hecho ha servido para que incluso personas del pasado de Carla Barber la feliciten públicamente. Entre otros, Camilo Esquivel, con quien contrajo matrimonio, aunque nunca lo hicieron oficial a nivel legal. «No hay mayor bendición en la vida que la llegada de un hijo. Te felicito de corazón», escribió el colombiano en el post en que confirmó que estaba de cinco meses.

