Piqué y Clara Chía, expulsados de un restaurante: el dueño es fan de Shakira

La polémica siempre está en torno a Gerard Piqué y Clara Chía. Desde que se destapara su relación e incluso se filtraran unas imágenes de la joven en casa del jugador y Shakira cuando todavía seguía con su relación con la de Barranquilla, ambos han estado en el punto de mira. Su relación ha sido cuestionada y criticada, además de atacada por la propia artista, que en su última canción, 'Sessions 53' con Bizarrap, estalló de manera feroz contra la pareja. Ahora, sale a la luz un nuevo episodio incómodo al que tuvieron que hacer frente y que los dejó sin palabras tras ver lo que ocurrió.

Gerard Piqué y Clara Chía acudieron a comer a un bonito restaurante de Barcelona de comida japonesa. Según un vídeo de Tiktok en el que se le ve al exfutbolista y a la joven saliendo del local, la pareja fue supuestamente expulsados de este restaurante porque el dueño es fan de Shakira. A pesar de los intentos de la pareja por entrar al local, el dueño se habría negado a atenderles, obligándoles a darse media vuelta y buscar otro lugar donde disfrutar de la gastronomía asiática. Tal y como se puede ver en las imágenes que hay sobre estas líneas, la pareja abandona el local con el semblante serio y se montan en el vehículo de Piqué sin articular palabra y haciendo caso omiso a las personas que se encontraban en las inmediaciones.

El vídeo de Piqué y Clara Chía abandonando el local con rostro serio se ha hecho viral

Un vídeo que no ha tardado en hacerse viral acumulando más de 700.000 'me gusta' y miles de comentarios. Son muchos los internautas quienes han comentado estas imágenes que ya están dando la vuelta al mundo: "Le es más fiel el restaurantero a Shakira que el mismo Piqué", "Pongan fotos del restaurante para los que vayan hagamos promoción del lugar 5 estrellas", "Ojalá sea verdad, pero yo que el dueño hubiera puesto pura música de Shakira para amargarles la cena" o "Se reservan el derecho de admisión. Claramente pueden hacerlo" son algunas de las opiniones que se pueden leer en este vídeo. De momento, no ha salido a la luz el restaurante que habría negado el paso a Gerard Piqué y su actual pareja.

A pesar de todos los obstáculos a los que se tienen que enfrentar, la pareja sigue adelante con sus planes. Sin ir más lejos, hace unos días disfrutaban de uno de los deportes favoritos del exfutbolista: el esquí. Durante muchos años, su condición como profesional de primera línea del fútbol le impedía practicar este deporte, ya que lo tienen completamente prohibido. Por eso, ahora que ya ha abandonado el fútbol de élite, no ha dudado en aprovechar el invierno para retomar uno de sus deportes favoritos.

La pareja se decidió por una estación de esquí muy discreta

A pesar de que algunos medios los situaron en Baqueira Beret, Piqué y Clara Chía optaron por una estación mucho más discreta y menos frecuentada por las altas personalidades: La Masella. Siendo conocedores de que Baqueira Beret está repleto de fotógrafos y, de hecho, hace unos días era el Rey Felipe el que esquiaba por sus pistas después de que lo hiciera el que fuera su cuñado, Iñaki Urdangarin. Por este motivo, Piqué y su nueva pareja intentaron evitar a toda costa ser fotografiados por la prensa, ya que aunque no esconden su relación, prefieren mantenerse al margen de todo.