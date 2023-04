Piqué sorprende a todos al hablar de la maternidad de Ana Obregón

El pasado domingo Shakira abandonara Barcelona en compañía de sus dos hijos, Milan y Sasha. Ese día, Gerard Piqué concedía una entrevista en Twitch a Gerard Romero, presidente del equipo Jijantes de la Kings League. En su charla se sinceró sobre su ruptura con la cantante colombiana. Lo que nadie esperaba es que haría referencia a la noticia de la maternidad de Ana Obregón, que adelantó SEMANA en exclusiva. "La envidia es lo que reina en este país, con diferencia. Y tienes que estar por encima de esto. Tú no puedes controlar lo que la gente haga, tienes que controlar lo que tú puedes hacer. Lo que tienes que hacer es vivir tu vida", empezaba diciendo. "Fíjate todos los jaleos que ha habido últimamente en el tema del corazón. El tema Ana Obregón. El tema de Risto Mejide, que si se ha enamorado de una persona de una edad... ¡Que la gente haga lo que le dé la gana! "¡Dejad de molestar! Que si está bien o está mal. Siempre juzgando. Tíos, que cada uno viva su vida. ¿A que no molestan? Pues ya está".

"Cada uno decide lo que cree que es mejor para él... Me da igual si estás de acuerdo o no", sentencia Piqué

"¿Porqué te tienes que meter? Siempre tenemos que dar una opinión. Siempre tenemos que dar una opinión. Estamos juzgando a la gente. Que hagan lo que les dé la puta gana, que es su puta vida. Y lo mismo conmigo y con todo el mundo. Lo podemos llevar a todas las facetas: a la política, a los negocios, a la sociedad, al movimiento LGTBI... Que cada uno haga lo que le dé la gana. Hemos nacido para vivir cada uno nuestra vida", apuntaba.

Ha llamado la atención cómo el catalán ha reflexionado sobre la manera en la que se juzga a los personajes famosos, incluida la conocida presentadora de televisión. "Cada uno decide lo que cree que es mejor para él... Me da igual si estás de acuerdo o no. ¡Es que es tu vida! Es muy sencillo. Pero estamos en un país en el que si tienes éxito hay mucha gente que tiene envidia y si eres famoso, mucha gente intenta buscarte siempre defectos, problemas, etcétera... Si no tienes éxito es porque eres un fracaso. Vivid vuestra vida y lo que no podéis controlar, no le deis importancia. Es como he vivido siempre en base a las experiencias pasadas. Y así es como la gente debería vivir. Pero ya sabemos cómo es este país", proseguía.

"Es muy claro. Ya ni te digo si entramos en el mundo de las nuevas generaciones, sobre todo a nivel de chicas... y las redes sociales y las mierdas estas. Vamos por un camino a nivel de sociedad que es una puta mierda. Es una desgracia enorme. Metemos una presión enorme a la gente... La gente que esté como le dé la gana". El exfutbolista del FC Barcelona ha dejado claro que él procura no tener en cuenta los juicios ajenos: "Lo que opine el de delante de mí me da absolutamente igual. Cuando llevas muchos años la gente ya sabe cómo eres. La gente ya tiene una imagen tuya y o te tienes que preocupar por lo que la gente opine o no opine".

En estos momentos, Shakira se encuentra ya en Miami. La misma ciudad, por cierto, en la que Ana Obregón disfruta de la compañía de su hija recién nacida, llamada Ana Lequio Obregón. El destino o la casualidad, -o ambas-, han querido que las dos mujeres que protagonizan la crónica social en nuestro país se encuentren en el mismo lugar. Y que Piqué hable de ellas en una sincera entrevista.