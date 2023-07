Piqué se solidariza con Rosalía y Rauw Alejandro tras la ruptura "por experiencia propia"

La ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro es una de las noticias del verano de 2023. Era el cantante de Puerto Rico el que confirmó a través de sus redes sociales la separación y el fin de su compromiso "meses atrás". Las palabras que le dedicaba por respeto "a ella, a su familia y a la mía" revolucionaban a todos y comenzaban, entonces, las especulaciones. Es este uno de los temas que más horas de debate está ocupando. En uno de los directos de los presidentes de la Kings y Queens League leían estas palabras y reaccionaban a ellas. La opinión de Gerard Piqué, como propietario de Kosmos, empresa organizadora, y presidente de la competición, era una de las que más sorprendían al respecto, que apoyaba la postura que ambos han tomado.

"Creo que es mejor que estas cosas...A mí no me gusta que la gente hable de esto. Ya está, se ha leído el comunicado, está bien y, a partir de ahí, dar opiniones...lo digo por experiencia propia", reflexionó ante los micrófonos. Lo cierto es que Gerard Piqué protagonizó el pasado 2022 una de las noticias más comentadas con la separación de Shakira. Tanto su superación como el comienzo de su relación con Clara Chía aparecían en todas partes. Como personaje público por el deporte entonces tuvo que lidiar con lo que ahora Rosalía y Rauw Alejandro podrían hacer si se continúa situando su ya ex pareja en el foco. De hecho, el nombre de su ex pareja ha aparecido en esta historia cuando un vídeo junto a Rauw Alejandro en un río apareció.

"Es mejor que lo mantengan ellos, ellos sabrán y cada uno que lo viva como mejor pueda", terminó puntualizando. El comunicado del cantante descolocó a todos, incluido a Ibai Llanos. El streamer fue el que le realizó a la pareja su primera entrevista y en la que se pudo conocer más detalles sobre ellos o sobre su futuro compromiso, con pedida de mano en Puerto Rico en las pasadas navidades. "Ibai que ya estaba en la boda casi sentado, no va a poder estar", decían en su introducción intentando quitar algo de seriedad al asunto.

Rauw Alejandro y Rosalía se pronuncian sobre la ruptura

Rauw Alejandro, con este comunicado del 26 de julio, ya se ha pronunciado en dos ocasiones. La última tan solo un día después enfadado ya con las acusaciones y críticas que no paran de llegarle. Los mensajes sobre una supuesta infidelidad por su parte como la causa de la separación definitiva con Rosalía se sucedían y él explotó. "Wow, los que más saben. Exactamente terminamos hace 2 meses, tenemos responsabilidades y compromisos con ustedes, nuestros fans. Una ruptura no se anuncia al día siguiente. Seré muchas cosas pero mentiroso e infiel no es una de esas", le contestó a un usuario sin ningún reparo. Una contestación con la que pedía que si "¿ya felices?, ¿pueden dejarnos en paz?".

Rosalía, por su parte, solo ha hablado en una ocasión y de manera algo más escueta, sin dar datos como, por ejemplo, de la fecha aproximada de la decisión. Ambos, eso sí, niegan que la aparición de una tercera persona sea la causa de su ruptura. "Quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil así que gracias a todo el mundo por entender y respetar", escribió sobre un fondo azul y un corazón gris.