Piqué, sobre su ruptura con Shakira: "Querer es dejar marchar"

Este lunes, Gerard Piqué ha concedido una entrevista al periodista Jordi Basté en el programa ‘El Món a RAC1″. En ella, el ex jugador del FC Barcelona y presidente de la Kings League se ha sincerado sobre la situación personal que atraviesa tras romper con Shakira. "Yo estoy bien. La frase 'cuando te haces mayor, querer es dejar marchar. No era una frase preparada, en mi vida estaban pasando muchas cosas. Cada uno toma las decisiones que considera", confiesa, sincero. Es una de las pocas charlas en las que habla a corazón abierto después de separarse de la cantante colombiana.

"Con mis hijos siempre he tenido una relación muy cercana", dice Piqué

"Solo quiero que mis hijos estén bien. Con mis hijos siempre he tenido una relación muy cercana y me gusta que participen de cosas que se lo pasan bien", señala. "Me pidió mi hijo participar en el proyecto y lo hice, tal y como participó me siento muy orgulloso. Cada uno toma las decisiones que considera que son las mejores. Yo hago las formas de una manera e intento hacerlo de la mejor posible. En clase no recibes una lección de cómo puedes ser mejor o peor padre. Estoy bien y con ganas de seguir haciendo cosas. Y sobre todo, que nuestro Barça siga ganando".

De su nueva etapa como empresario asegura estar satisfecho. No se arrepiente de haber colgado las botas. "No añoro para nada la vida como jugador, quizás porque estuve muchos años en este negocio y ahora te das cuenta lo que te has perdido. Sigo al tanto del equipo y el día del Manchester fui al Camp Nou con mi hijo, algo que me había perdido”, explica. Sus declaraciones se producen un día después de que Shakira tomase un avión de regreso a España en compañía de los dos hijos que tienen en común, Milan y Sasha, con los que viajó a Nueva York para asistir al show de Jimmy Fallon.

El exfutbolista se pronuncia sobre el caso Alves: "Le tengo aprecio, pero la justicia que haga su trabajo"

Piqué cree que aún es pronto para pensar en convertirse en presidente del FC Barcelona, la que fue su casa durante años. “Llevo 36 años de socio y conozco el club y creo que podría ayudar a gestionarlo porque es un referente a nivel mundial en muchos aspectos. Todo son momentos en la vida, pero ahora estoy centrado en la King’s League, en Kosmos y estoy muy distraído. Ahora mismo, no tengo la sensación de la necesidad de ser presidente. No quiero forzar las cosas. Quiero mucho al Barça”, asegura.

En su entrevista tuvo tiempo también de hablar sobre su compañero Dani Alves, quien se encuentra en prisión provisional tras ser acusado de haber supuestamente violado a una joven en una discoteca de Barcelona el pasado 30 de diciembre. “Es un tema muy complicado porque lo conozco y le tengo aprecio. Es difícil y jodido para todos, para él y para los que fuimos sus compañeros. Yo le tengo un aprecio, pero que la justicia haga su trabajo. Hay que esperar a lo que diga el juez. Lo fácil es decir que es culpable, pero aceptaré lo que diga el juez y ayudar en todo lo posible a la víctima en el proceso".

"Es algo muy complicado para mí. Yo como ex compañero, tienes la sensación de que conoces a alguien con el que los has compartido todo y nunca pensarías algo así. Y luego tienes la sensación de que no lo conoces. Cuando eres compañero de vestuario lo compartes todo. Lo ves actuar en el vestuario y no lo pensarías nunca. Parece que es así y te quedas en un estado de 'shock' que no te esperas. Fue una hostia con la mano abierta. Si es verdad que ha pasado, hay que ser muy duro con él y con todo el mundo, más incluso de lo que marca la justicia. Estoy totalmente en contra de esta gente que defiende el sí es sí, el no es no, tenemos que respetarnos entre todos nosotros. Sería inflexible y muy duro, en caso de que esto sea así", admite.