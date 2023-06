Piqué por fin presentará a Clara Chía 'en sociedad'

La relación de Gerard Piqué y Clara Chía se consolida con el tiempo. Prueba de ello es que a medida de pasan los meses, el exjugador del FC Barcelona y su novia no dejan de dar pasos adelante, como irse a vivir juntos o compartir cada vez más tiempo con los seres queridos de ambos. Clara ya es una más en el entorno del catalán, quien dentro de unos días presentará a su chica 'en sociedad'.

Será el próximo 24 de junio cuando su hermano, Marc Piqué, contraiga matrimonio con su novia María,, tal y como ha adelantado 'Vanitatis'. Este encuentro familiar supondrá la entrada de Clara por la puerta grande en el clan. Una entrada que ha se ha producido de manera informal, en diversos encuentros y citas familiares, pero que dentro de dos semanas se concretará en un acto muy especial. El hijo menor de Joan Piqué y Montserrat Bernabéu dará el 'sí, quiero' a su pareja de toda la vida, así que todos esperan expectantes el gran momento.

Estos días, Piqué y su pareja han copado todos los titulares por su juicio contra el paparazzo Jordi Martín, contra el que han llegado a pedir una orden de alejamiento. Muy al margen de estas disputas legales se encuentra Shakira, quien ha emprendido vuelo rumbo a Miami y, posteriormente, a Colombia, tras su breve visita a España. La cantante colombiana regresaba a nuestro país para dejar a los niños en Barcelona. Una vez que los niños han terminado el año escolar en Estados Unidos permanecerán unos días con su padre en la ciudad condal.

En principio, se pensaba que sería Piqué quien viajaría a Colombia a por sus hijos puesto que se encontraban en Barranquilla, ciudad natal de Shakira, visitando a los padres de la cantante, Nidia Ripoll y William Mebarak. Este por cierto, será operado próximamente de la hidrocefalia que padece. Sin embargo, un problema burocrático ha provocado que sea la cantante la que viaje hasta la ciudad condal con sus hijos.

Cabe recordar que la cantante abandonó de manera definitiva Barcelona el pasado 2 de abril. Entonces, dedicó una emotiva carta de despedida a sus seguidores en la que agradecía el trato recibido antes de emprender una nueva etapa en Miami. "Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad", escribía.