Pique no demandará a Shakira por el videoclip con sus hijos: la verdadera razón

Cuando Piqué vio por primera vez el videoclip de Acróstico se enfadó y sorprendió a partes iguales. El empresario no sabía que sus hijos aparecían en él, de hecho, no se le había perdido permiso ni comunicado su exposición. Un desconocimiento que le llevó a plantearse demandar a Shakira con el fin de evitar este tipo de situaciones en el futuro. Fue grabado en la que había sido su casa días antes de que su expareja y sus pequeños abandonaran Barcelona para siempre, un proyecto que ha alcanzado hasta la fecha más de 72 millones de visualizaciones, lo que deja ver el impacto que ha tenido en los seguidores de la colombiana. Pues bien, tras mucho barruntarlo y tras ponerse en contacto con su abogado, Ramón Tamborero, en varias ocasiones ha llegado a una conclusión.

Piqué ha estado casi 10 días dándole vueltas a este asunto, 10 noches en las que ha valorado todos los escenarios posibles. El catalán quiere que se le tome en serio, pero también que sus dos hijos vivan alejados de las guerras judiciales. Esto último precisamente es lo que le ha llevado a no demandar a la madre de sus hijos, tal y como recoge Informalia. Sabe que si se ven inmersos en una nueva batalla eso les provocará dolor y entrarán en un bucle del que él quiere huir. Piqué ha sufrido en sus propias carnes lo que es estar batallando durante varios meses y no llegar a un acuerdo con Shakira, por lo que ha dejado a un lado este problema. Eso no quita que le haya hecho saber a la cantante lo que no le gusta.

Está deseando que llegue el 2 de junio para estar con sus hijos, siendo esa fecha cuando está previsto que se reúna con ellos en Miami. Será entonces cuando acaben la escuela y él pueda disfrutar al máximo de su compañía, aunque sus planes todavía son una incógnita. Pasará las vacaciones de verano con ellos e intentará aprovechar el tiempo que ha estado separados desde que volaran a miles de kilómetros para instalarse en Miami. Aunque ya ha viajado allí para estar con ellos, lo cierto es que esta vez estará más tiempo con los dos lo que le permitirá tener tener una distinta agenda. Mientras el abogado de Piqué se quiere mantener al margen, la que era abogada de Shakira dijo frente a las cámaras que Piqué y su clienta tenían buena relación en la actualidad.

El 20 de noviembre estará obligada a personarse en Barcelona debido a que fue imputada en 6 delitos fiscales por defraudar a Hacienda 14,5 millones de euros. Por este supuesto delito se pide para ella 8 años y 2 meses de cárcel, un juicio para el que Shakira ha contratado un nuevo abogado en el que confía plenamente.