Piqué, impasible tras la nueva canción de Shakira: “Ni volver ni ofendido”

86 millones de reproducciones. Esta es la cifra que ha logrado hasta ahora la nueva canción de Shakira y Karol G. 'Te quedé grande' es todo un zasca a sus exparejas, indirectas "muy directas" dirigidas a Piqué y Anuel, pero ¿cómo se ha tomado el exfutbolista todo lo que dice Shakira sobre él en su último tema? Lejos de lo que puedan llegar a pensar, el catalán se muestra impasible. Si bien la colombiana asegura que él ha querido retomar la relación sentimental, su entorno lo niega de forma tajante. “Ni volver ni ofendido”, dicen.

El empresario ha optado "por pasar de todo" y por centrarse en su nueva vida. Tan solo se preocupa de que su ruptura no afecte a sus hijos y de que ellos puedan seguir con su rutina, de hecho, él hace caso omiso a todo lo que se dice sobre él. Así se lo asegura el círculo de Piqué a Vanitatis, quien mantiene que no habrá cambios en su vida. Al menos de momento. Tampoco en lo que respecta a su domicilio habitual, el cual está situado en una de las mejores zonas de Barcelona, en medio de la ciudad. "Su intención es seguir viviendo en su tríplex", comentan. Aunque su deseo sería no estar tan expuesto, no se plantea buscar otra casa, ya que es consciente de que su vivienda no es fácil de alquilar. Por ello, continuará en su interior hasta nuevo aviso.

Está feliz con Clara Chía, la joven de 23 años con la que tiene una sólida relación y quien, por el momento, no ha decidido mudarse de manera definitiva con su pareja. Prefiere esperar, pero quien le conoce le ve tranquilo junto a ella. "Con Shakira decía que las peleas eran continuas", cuentan en el citado medio, donde explican que Piqué se quejaba a los suyos de que la cantante era muy controladora. Ella, por su parte, se limita a hablar de su historia sentimental con Piqué en sus bombazos musicales, canciones que ayudan a comprender su punto y final como pareja.

A pesar de que Piqué intenta centrarse en su día a día, eso no quita que desee que Shakira pase página. La colombiana asegura estar agradecida por la acogida que tienen todos sus proyectos musicales y es que todos han hecho mucho ruido en la industria. Este mismo domingo compartía una foto inédita de ambas en la que derrochaban complicidad y junto a la que quiso mostrar su gratitud a todo el equipo que ha hecho posible esta canción capaz de revolucionar las plataformas digitales. "Gracias al equipo de Karol G y mío, por todo su trabajo y la ayuda. Un grupo de mujeres triple M", escribe Shakira.

En su última canción Shakira asegura "que le dolió verle con la nueva", refiriéndose a Clara Chía, contra la que esta vez no ha disparado en la letra. Además, hace referencia de nuevo a la monotonía, haciendo un guiño a una de las canciones en las que ella cuenta el problema que hizo saltar todos por los aires, eso sí, esta vez con matices. "Tú saliendo a buscar comida fuera y yo pensando que era la monotonía", añade.