Piqué estudia demandar a Shakira

No hay día que no se habla de Piqué y Shakira. Después de que saliera a la luz su separación, han sido muchas las polémicas que han girado en torno a ellos. Ahora que la cantante está instalada en Miami con sus hijos, estos siguen protagonizando titulares en los diferentes medios de comunicación. La última polémica ha sido el nuevo tema de Shakira, 'Acróstico', en cuyo videoclip aparecen sus dos hijos, Milan y Sasha. ¿Estaba informado Piqué de esto?

Todo hace indicar que no, que Piqué desconocía que sus hijos participaban en el videoclip del último éxito de su madre. De hecho, los abogados del ya exfutbolista creen que hay base jurídica para demandar a Shakira puesto que este no ha dado permiso para que sus hijos puedan participar en un videoclip, un producto comercial. Los abogados le han explicado la situación a Piqué, al que han avisado de que puede demandar. Además, han dado un paso más y le han aconsejado, incluso, que lo hagan. Estos lo han animado para dar el paso.

La cantante podría ser demandada por Piqué

SEMANA se ha puesto en contacto con un abogado, que declara que esto podría ser clave a la hora de negociar ciertos acuerdos: "Podría servirle para negociar y compensar partes de los acuerdos a los que han llegado. En todo proceso tienes que aceptar cosas que no te convencen, pero que no te queda más remedio que admitir para llegar a un acuerdo", ha empezado explicando.

Y se pone en el supuesto de que Piqué no supiera que sus hijos iban a salir en el videoclip de su madre: "Si es cierto que Piqué no autorizó que sus hijos participaran en el videoclip, no digamos ya si no pidió permiso o ni siquiera informó, es probable que un juez le dé la razón. Eso siempre beneficiará a Piqué, bien por lo que directamente pueda decidir el juez, bien para utilizarlo como contraprestación o para modificar esas partes del acuerdo que alcanzaron que a él no le quedó más remedio que aceptar a pesar de no estar de acuerdo".

¿Qué decisión tomará Piqué con toda esta polémica?

Ahora la pelota está en el tejado del catalán, ya que este desconocía no solo que sus hijos iban a aparecer en el vídeo, que a día de hoy tiene ya más de 31 millones de visualizaciones, sino que tampoco le ha gustado que su madre lo haya permitido. Ahora se está pensando si demandar o no a Shakira, a la que tacha de querer estar utilizando a sus hijos para hacer campaña contra él y por tanto, de no protegerlos.