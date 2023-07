Piqué e Ibai Llanos, rifirrafe en directo tras mencionar a Shakira

Quién le iba a decir a Piqué que iba a ser troleado en pleno directo por sus compañeros. Su amigo y socio Ibai Llanos han protagonizado un momento tenso en pleno directo de la Kins League, donde suelen hacer muchas bromas o comentarios banales, aunque no siempre estas chanzas gusten al jefe. Hablamos de lo dicho por el streamer, quien anunciaba que desde esta semana Shakira se había convertido en seguidora de una de sus redes sociales. "Lo de que Shakira hoy me haya seguido en TikTok, ¿qué sentido tiene? Sigue a 65 personas y me ha seguido, no tiene sentido", comentaba Ibai Llanos. En ese instante, Piqué demostraba estar molesto y comentaba: "¿Os dais cuenta? Luego decís de ritmo, ritmo. Es de meterte una bronca de manual, no tiene nada que ver las sanciones con el tema que has sacado. Ya está, ahora has distraído". No te pierdas el vídeo de este momentazo que tanta repercusión está teniendo en redes sociales.

Vídeo: Redes sociales