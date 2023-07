Piqué, 'consejero' del amor: su receta para triunfar con Clara Chía

Podría decirse que Gerard Piqué está más enamorado que nunca. Ha pasado casi un año desde que se hizo pública la relación del exjugador del FC Barcelona con Clara Chía, y sin embargo, ésta avanza a pasos agigantados. Tanto es así, que siempre que tiene oportunidad, el futbolista aprovecha para pregonar a los cuatro vientos el amor que siente hacia la joven. Algo que ha hecho en una de sus últimas tertulias en la Kings League, en la que ha hecho referencia al Día de San Valentín.

Pese a ser un espacio dedicado a hablar sobre fútbol y sobre la competición creada por el catalán en sí, Ibai Llanos pidió al deportista que diera "un consejo de amor". Un momento que el empresario aprovechaba para lanzar una declaración de intenciones en toda regla hacia su novia: "Hay que decir a tu pareja que la amas cada día. San Valentín yo ni lo celebro, porque cada día para mí es San Valentín", comentaba. Unas palabras que en cuestión de instantes eran aplaudidas por todos los colaboradores y con las que dejaba claro el amor que siente hacia su compañera en Kosmos.

Las numerosas muestras de cariño de Gerard Piqué a Clara Chía

Pero lo cierto es que esta no es la primera vez que Gerard Piqué se deshace en elogios ante su noviazgo con Clara Chía. Hace tan solo unos días, el que fuera futbolista profesional tomaba la palabra también en el plató de la Kings League para asegurar que ya "ha encontrado el amor". Una declaración con la que dejaba entrever que confía plenamente en el vínculo sentimental que le une a su novia y que en ocasiones ha estado marcado por la polémica dada su ruptura con Shakira.

Lo que está claro es que la actitud de Piqué frente a las cámaras con Clara nada tiene que ver con la que mantenía con la colombiana. Aunque mantuvo una relación de más de diez años y dos hijos en común con Shakira, ambos prefirieron guardar las muestras de cariño en la más absoluta intimidad con el objetivo de no estar en el objetivo de la prensa. Algo que al que fuera futbolista no parece importarle con su actual pareja, protagonizando junto a ella distintas apariciones públicas con besos y carantoñas por doquier incluidos.

Shakira: la cara B de esta historia de amor

Es por ello que a quien probablemente no le está gustando especialmente tanto amor es a la de Barranquilla. Mientras que su ex no tiene reparo alguno en expresar sus sentimientos frente a las cámaras, ella ha seguido al pie de la letra aquello de "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan" para seguir componiendo música hasta llegar a lo más alto. Algo que ha conseguido con creces en tan solo unos meses al hacer públicas canciones como TQG, Copa Vacía, Monotonía o su Sesión 53 junto a Bizarrap. De hecho, esta última es un claro golpe en la mesa hacia el que fuera su compañero de vida y su novia.

Ahora tanto el deportista como la cantante tienen caminos y trayectorias absolutamente diferentes. Mientras que Shakira está triunfando musicalmente junto a sus dos hijos en Miami, Piqué sigue viviendo en la Ciudad Condal muy cerca de Clara. Así lo establecieron ambos con sus respectivos equipos legales y con la intención de afectar lo menos posible a la vida habitual de Milan y Sasha, que incluso han llegado a participar en Acróstico junto a su progenitora.