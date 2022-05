En plena guerra mediática contra el clan Campos, Pipi Estrada se ha visto las caras este lunes con Carmen Borrego, quien lo ha acusado de ser «un mentiroso, un fantasma y un desagradecido» y lo ha instado a pagar el dinero que aún le debe a Terelu. Una cifra, que según ha revelado el propio periodista deportivo, era inicialmente de 50.000 euros pero debido a los años de retraso en los pagos ha ascendido a 73.000 euros, aunque él ha puntualizado que ya ha pagado 25.000 euros.

«Mi hermana no es responsable de esta sentencia. Él decide no pagar. Y ahora tiene que pagar mal. ¿Y pobrecito él, que tiene una hija? Lo que tiene que hacer es pagar», le ha espetado Borrego durante la emisión de ‘Sálvame‘. Cuando ha surgido el tema de la deuda con la hija mayor de María Teresa Campos en directo, Gema López ha aprovechado una pausa publicitaria para preguntarle a Pipi por qué no ha podido saldar cuentas con Terelu cuando ha tenido 10 años para hacerlo: «¿Por qué no has podido pagarle?». Ha sido entonces cuando la colaboradora se ha encontrado con una respuesta que no esperaba…

«En total, yo ganaba 8.000 euros al mes», confiesa Pipi Estrada

Según López, durante la publicidad se ha estado «pavoneando», del dineral que facturaba cada mes. «En total, yo ganaba 8.000 euros al mes», ha lanzado ante la mirada atónita de la madrileña. «¿Y teniendo 8.000 eros al mes no has podido pagarle a Terelu lo que le debes?», le ha contestado esta. Entonces, Pipi Estrada ha sido muy franco. No se ha hecho cargo de sus responsabilidades porque no le ha dado la gana: «No lo he pagado porque no me ha salido de los cojones. Es real y metafórico porque entiendo que es injusto».

Pipi Estrada y Terelu mantuvieron una intensa y tórrida relación sentimental entre los años 2003 y 2006. Empezaron con ímpetu, pero terminaron como el rosario de la aurora. Tanto, que a día de hoy las rencillas entre la expareja no han llegado a su fin. Y desde que Pipi se estrenase como colaborador en ‘Sálvame’ no ha dejado de compartir detalles de su pasado al lado de la malagueña. Una de sus verdades es que la ruptura se produjo después de que Terelu le prohibiera ir al funeral de su exsuegro. Unas afirmaciones que ha negado de manera rotunda Carmen Borrego: «No es verdad que Terelu no lo dejara ir al entierro de su exsuegro».

«Esa relación no fue bonita nunca», dice Carmen Borrego sobre el noviazgo de Pipi y Terelu

«Es la peor relación que ha tenido mi hermana. Cuando estaba con mi hermana utilizaba un apartamento de soltero… Ella no le ha sido infiel jamás», se ha quejado Borrego. Y le ha recordado a Pipi que se portó muy mal con su hermana: «El problema de este señor es que nunca fue leal». Para la colaboradora, «esa relación no fue bonita nunca. Ella se enamoró mucho, pero no hay nada peor que vivir con la intranquilidad… Eres un fantasma, lo has sido siempre».

