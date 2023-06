Pipi Estrada pasa por quirófano para someterse a una operación estética

Aunque no es amigo de los quirófanos, Pipi Estrada se ha decidido. Finalmente ha optado por operarse una zona del cuerpo que no le gustaba en exceso. El periodista, de 66 años, se ha sometido a la misma intervención a la que se sometió en su día Carmen Borrego: una reducción de papada.

"Hoy me he despertado con la vena coqueta. Hay una parte del cuello que no me termina de agradar. Si lo puedo mejorar... Soy un cagón para pasar por el quirófano, pero voy a arrancar. Voy a olvidarme de todo y voy a pensar que va a ser bueno para mí", afirmaba con su característico tono irónico a las cámaras del programa 'Fiesta'. Él ya había confesado anteriormente que la zona de la papada le traía ciertos complejos.

El sarcástico mensaje de Pipi Estrada

Con motivo de esta intervención estética, el periodista ha aprovechado para mandar un mensaje a su compañera, Alejandra Rubio. "No quiero que me mandes flores, pero sí quiero que hagas una cosa, que apoyes mucho a tu madre porque posiblemente quede destrozada porque no va a cobrar y porque también va a pensar que se ha ido el gran amor de su vida. Apóyala y dale muchísimo cariño", afirmaba con sorna.

La cosa no ha quedado ahí, también ha recordado que en su día Carmen Borrego se sometió a la misma operación. Un episodio que fue muy sonado. La hija de María Teresa campos, en septiembre de 2018, eliminó la papada con un lifting de cuello. "No sé qué hizo ella con los sobrantes. Los míos quiero que se los quede porque le traerá buenos recuerdos y para que haga lo que ella considere que tiene que hacer", señalaba.