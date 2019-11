Tres años después de una batalla legal que ha tenido una gran repercusión en redes sociales, Pipi Estrada ha pagado por fin a Tamara Gorro la multa de 6.000 euros a la que fue condenado por haber vulnerado el derecho al honor de la mujer de Ezequiel Garay. Desde el primer momento en el que fue demandado el comentarista se mostró seguro de que la Justicia se pondría de su parte y tras perder en todos sus recursos ha indemnizado a la extronista, pero también ha aprovechado para cargar contra el juez de Pozuelo que le ha condenado.

Ya he depositado los 6000 euros por los q he sido condenado injustamente por un juez del juzgado de pozuelo. Mi delito ha sido opinar y ejercer la libertad de expresión q me ampara la constitución española. Es duro ver como una señora ostentosa se exhibe en redes sociales y gana.

— Pipi Estrada (@PipiEstrada1) 5 de noviembre de 2019