Pipi Estrada, sobre el ingreso de Miriam Sánchez: "Se veía rendida"

Máxima preocupación por el estado de salud de Miriam Sánchez, que se encuentra en coma inducido tras haber ingresado en un centro hospitalizado de salud mental en el día de ayer, 25 de agosto. Ha sido el propio Pipi Estrada quien confirmaba el parte de salud y le mandaba un cariñoso mensaje a la madre de su hija pequeña.

A pesar de que ha dejado claro que en los últimos tiempos no tenía ningún tipo de relación con ella, Pipi Estrada se ha mostrado muy preocupado por el estado de salud de Miriam Sánchez. Ha sido el periodista quien ha hecho público que a su expareja se le ha inducido un coma para poder hacerle pruebas neuronales. "Parece ser que ha sido un ingreso voluntario, se veía rendida", comentaba visiblemente afectado en 'Fiesta'. Por otro lado, el colaborador de televisión ha confesado estar también muy preocupado por la hija que tienen ambos en común. Sobre la joven de 16 años, el tertuliano ha revelado que se encontraba con su madre cenando con su madre tan solo unas horas antes de que tomara la decisión de ingresar en un centro de salud mental.

"Mi hija me llamó y me dijo: 'Papi, no sé qué le pasa a mi madre. Me dice cosas raras'. Le dije que tuviera paciencia. Me dijo que no podía más y que se venía a casa y la dejó ahí. Al día siguiente, ella de forma voluntaria ingresa", narra Pipi Estrada. El periodista ha recalcado que estará para darle la fuerza necesaria a la que un día fue su pareja para que pueda salir adelante. "Es una gran madre, una gran persona", asevera.

Miriam Sánchez: de su alejamiento del foco mediático a su detención

Miriam Sánchez había tomado la decisión de alejarse del foco mediático desde hace algún tiempo. Muy sonada fue su última intervención en el 'Deluxe' cuando el programa tomó la decisión de no convocarla al espacio de Telecinco. En noviembre de 2022, la que fuera asesora del amor de 'Mujeres y hombres y viceversa' era detenida después de haber mordido a un agente de policía en las inmediaciones de una discoteca. Dado su estado de nerviosismo en ese momento, las autoridades la trasladaron a un hospital. Un asunto "peliagudo", según explicó el propio Pipi Estrada, que le daba mucha "rabia" por el dolor que le había producido a su hija. "Espero que estos cinco minutos le sirvan para reflexionar y para darse cuenta de que no puede seguir así", llegó a expresar el periodista.

