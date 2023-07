Pipi Estrada, hundido, anuncia su ruptura con Andreína: "Quería que fuera el último amor de mi vida"

Ha sido una tarde muy difícil para Pipi Estrada, quien ha explicado que ha puesto fin a su relación con su pareja, Andreína. El periodista se ha mostrado hundido por tener que hablar de esta triste noticia y ha justificado su decisión de romper su noviazgo porque hay ciertos comentarios que no va a permitir.

Nuestro compañero Iván Reboso confirmaba en exclusiva en 'Fiesta' que Pipi Estrada y su novia Andreína habían puesto fin a su relación. El periodista no negaba la información y detallaba que esta ruptura se había producido tan solo unas horas antes de la emisión del programa de Telecinco. Según explica el colaborador, el detonante se produjo durante sus vacaciones en Mojácar. "Todo iba bien, pero de repente empezaron a llegar los nubarrones y todo se torció. Cuando se dicen cosas que atentan a la dignidad y que humillan eso no se puede dejar pasar", admite.

Pipi Estrada dejaba claro que no quería victimizarse porque una ruptura es cosa de dos, pero esto le ha pillado en un momento malo. Sigue queriendo a la venezolana de 38 años, pero sabe que hay líneas rojas que no está dispuesto a pasar. "La he querido, la quiero, pero tengo la sensación de que ya no la puedo querer. Mi sensación es que no quiero continuar con ella, tengo que empezar a quererme yo a mí mismo y aprender a manejar estas situaciones. Yo quería que Andreína fuera el último amor de mi vida, quería llegar con ella al final de mis días", asevera.

La declaración de intenciones de Pipi Estrada

Por otro lado, Pipi Estrada también ha explicado que en medio de la discusión se llegaron a decir cosas que le hirieron y es por eso que tiene que aprender a quererse. Sabe que Andreína está viviendo esta ruptura desde una perspectiva diferente puesto que las separaciones tienen dos versiones. "Sé que voy a sufrir y tengo que pasar este luto", deja claro. También admite que han tenido varias idas y venidas en su relación, pero las rupturas siempre terminaban en reconciliación. Ahora, ya no es igual.

El periodista quiere seguir vibrando, a pesar de que su corazón estuvo muy vivo siempre que estaba junto a su pareja."No tengo ganas de volver a tener pareja, tengo la conciencia tranquila, no hay terceras personas, al menos por mi parte", sentencia. Ahora, Estrada quiere aprender a manejar este tipo de situaciones y tiene claro que quiere encontrar el luz al final del túnel, aunque ahora mismo no la vea.