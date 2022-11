Miriam Sánchez ha vuelto a copar titulares por un asunto espinoso. Esta vez por su detención, la cual según el programa ‘Fiesta’, se habría producido en las inmediaciones de una discoteca. Presuntamente los porteros de la sala la invitaron a abandonar la sala por molestar a unos clientes y ella se negó a hacerlo: «Llamaron a la policía local que intentó convencerla. Esto hace que se ponga más agresiva«. De hecho, llegó supuestamente a morder a un agente, siendo poco después cuando la llevaron al hospital debido a su estado de nerviosismo. Una vez recibió el alta hospitalaria fue llevada a los calabozos, pero ¿cómo se ha tomado esta detención su entorno? Lo cierto es que nada bien.

Vídeo: Europa Press

Pipi Estrada ha roto su silencio y se ha mostrado afectado por el giro que ha dado la vida de Miriam Sánchez en los últimos años. Está dolido, en especial, por el impacto que puede tener lo sucedido en la hija que ambos tienen en común. «Es su madre y es su sangre, es un asunto peliagudo», comienza diciendo. Habría supuesto un golpe y un jarro de agua fría para ellos, ya que Miriam parecía salir del bache en el que se encontraba. «Es una pena que una mujer tan valorada, tan respetada, tan admirada y tan deseada, que tenga estos capítulos, principalmente por mi hija me produce mucha rabia y espero que ya sea el punto final a todos estos capítulos desagradables», asegura. Pipi está decepcionado y ha sido incapaz de ponerse en contacto con ello debido a las últimas declaraciones que Miriam pronunció sobre él.

Desconoce cuándo y cómo terminará esta historia, pero Pipi Estrada espera que Miriam Sánchez se dé cuenta de que estos episodios no son en absoluto positivos para ella. «Que salga de este asunto feo, es una fotografía desagradable pero bueno, todos tenemos cinco minutos malos en la vida. Espero que estos cinco minutos le sirvan para reflexionar y para darse cuenta de que no puede seguir así», sostiene. No te pierdas el vídeo que te ofrecemos en este artículo para descubrir todo lo que dice el periodista deportivo y también colaborador de ‘Sálvame’ sobre la madre de su hija.