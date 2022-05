Fue el pasado 27 de abril cuando Pipi Estrada regresó a ‘Sálvame‘ tras una década alejada del programa de Telecinco. Desde entonces, ha puesto patas arriba el programa. Y no únicamente por los diferentes enfrentamientos que ha tenido con Terelu Campos como protagonista. Este martes se ha abierto su «caja negra» y se ha descubierto un hobbie inconfesable que no iba a hacer ni pizca de gracia a su pareja, a su familia o a sus amigos: ha frecuentado locales de intercambio de pareja. Una noticia que, lejos de tomárselo mal, ha explicado cuándo fue y ha revelado todos los detalles de sus encuentros más íntimos.

Pipi Estrada confiesa que ha acudido a este tipo de locales durante su crisis con Miriam Sánchez

«Tengo que reconocer que yo frecuenté este local, de manera muy asidua, el último año con Miriam», ha comenzado diciendo. «Un local de intercambio de parejas y tengo que desvelar algo que no gustará a mucha gente», continúa. El colaborador de televisión ha presumido de ser el «único hombre que entra solo en ese local de intercambio de parejas». ¿El motivo? El dueño de este local de intercambio de parejas es su amigo y por ello hace una excepción con él. Unas palabras que no han hecho gracia a Jorge Javier Vázquez que, indignado, le ha respondido: «Pues me parece muy mal que entres solo, las normas son que vayan parejas, por mucho enchufe que tengas».

Pipi Estrada ha desvelado que acudió a este tipo de locales en su «crisis final con Miriam». «No había relación carnal y yo soy una persona que, guste o no guste, soy muy activa y muy pasional y necesito… Lo necesito«, ha explicado. El también colaborador de ‘Chiringuitos de jugones’ asegura que tenía un problema ya que «cada vez que iba a La Posada siempre me sacabais cosas de que había estado con mujeres y yo no había tenido ninguna relación con ellas», ha explicado.

Decidió que era la mejor manera de disfrutar sin que trascendiera a la prensa

«Ante esta situación, que ya me parecía vergonzosa para mis hijos, pensé en cómo podía disfrutar de mi momento. Pues yendo a este local divertido, donde me lo pasé muy bien», dice. Además, ha hecho un alegato a favor de este tipo de locales: «En este tipo de lugares la cultura es mucho más sana que en una discoteca donde te dan una paliza o te ofenden. Aquí cada uno elige el momento de con quien quiere estar y cuando quiere estar», explica. El colaborador de televisión confiesa que «se lo pasó muy bien». Ante algunas críticas de sus compañeros, Pipi Estrada ha defendido este tipo de locales: «Yo he conocido matrimonios que se han salvado gracias a estos lugares».

