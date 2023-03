Pinocho, supuesto hermano de Anabel Pantoja: "Tengo pruebas de ADN"

El supuesto hermano de Anabel Pantoja, Luis Manuel, más conocido como Pinocho, ha hablado alto y claro. "Cien por cien seguro que soy hijo de Bernardo Pantoja. Tengo una prueba de paternidad con él. Un reconocimiento por parte de él, mi madre también me lo ha reconocido", ha afirmado durante su entrevista en 'Sálvame Deluxe'.

El sevillano, de 38 años, ha manifestado que puede garantizar que el hermano de Isabel Pantoja, fallecido el pasado 25 de noviembre, es su progenitor. "Tengo pruebas de ADN". También ha explicado cómo se enteró de la supuesta identidad de su progenitor. "En Triana cuando era chico siempre he escuchado el comentario de que era hijo de Bernardo. Cuando eres pequeño esos comentarios no los echas cuentas. Cuando crecí le pregunté a mi madre sobre el tema. Mi madre me lo confesó en el 2017. Yo un día desayuné con Bernardo y Junco. Él me contó que había tenido una relación de amistad con mi madre y fruto de aquello nací yo. Entonces me quedo un poco descolocado". Una historia que su progenitora ha vivido como un episodio secreto. "El motivo del hermetismo es que entonces mi madre tenía su pareja y yo entiendo que tuvo un desliz. En aquella época eso estaba muy mal visto".

Pinocho se pronuncia sobre Anabel Pantoja

"A mí me da igual si Anabel Pantoja quiere tener una relación conmigo o no. Lo mismo te digo sobre el apellido. Para mí es lo de menos. Hago esto por mi madre, también porque Bernardo me lo dijo". Pinocho ha valorado poder mantener una relación en el futuro con la 'influencer'. "¿Por qué no tener buena relación con ella? La llegada de un hermano no es nada malo. Ella tiene mucho temperamento, ella es Pantoja y ya está".

El entrevistado ha reconocido que siempre ha mantenido un trato cordial con Anabel, pero tan solo vía WhatsApp. La relación se cortó de forma repentina por la grabación del programa '¿Quién es mi padre?': "Yo grabé un documental para la 'Fábrica de la Tele', pero Anabel se enteró y cortó el documental". Además ha reconocido que su progenitora le ha apoyado en todo momento a pesar de la reticencia que tiene a los medios de comunicación. "Siempre me ha dicho que vaya con la verdad por delante y con la cabeza alta".

Pinocho, totalmente roto

Durante la entrevista, Pinocho se ha roto por completo al hablar de la persona que le dio los apellidos, pero a quien nunca consideró su padre. "Yo nunca he tenido una figura paterna. A mí me dolía que él llamara a mi hermana y a mí no. Yo nunca le sentí como padre. No quiero hablar del tema, pero yo no vengo aquí a mentir, solo vengo a contar la verdad". Asimismo ha explicado que era habitual que Bernardo acudiera al colegio a verle. "Yo con él tenía un trato especial". Además, mantuvo una conversación con Bernardo en la que él le dijo de formalizarlo todo y acudir a una clínica. "Él me dijo que sí, incluso de hacer una exclusiva".

"Cuando él falleció le mandé un mensaje a Anabel y le dije que no iba a formar parte del circo que se estaba montando. Ella nunca me contestó". Pinocho ha recalcado que no ha actuado de la mejor manera. "No lo he hecho bien desde el principio". Sin embargo, defiende su verdad y ha terminado la entrevista tendiendo la mano a Anabel: "Si ella quiere nos hacemos una prueba lejos del foco mediático".