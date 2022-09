La quinta temporada de ‘La isla de las tentaciones’ aterrizó el miércoles en Telecinco, seduciendo a 1.613.000 espectadores con un 20,5% de share. El formato de Sandra Barneda, que nació como un experimento para Cuatro, se ha convertido en uno de los buques insignia de la cadena. Su éxito es innegable y arrollador. Ahora, la nueva tanda de episodios vienen cargados de caras nuevas que prometen enganchar a la audiencia poniendo a prueba su amor en un entorno idílico de la República Dominicana. Cada temporada, las tramas que se generan en el reality acaban convirtiéndose en todo un fenómeno en redes sociales. Este año no iba a ser menos y una de las parejas, Claudia Martínez y Javier Redondo, han conseguido acaparar toda la atención de los usuarios en el estreno del formato.

Ese interés mediático ha provocado que los más curiosos quieran saber qué ha pasado con el destino de ambos después de pasar por la prueba de fuego de su relación. El concurso se grabó a principios de verano pero… ¿Continuarán juntos?, ¿Rompieron su relación en la hoguera final?, ¿Serán capaces de resistirse a la tentación? SEMANA ha accedido a unas imágenes que desvelan unos de los secretos mejor guardado de la edición. Claudia y Javi se embarcaron en un crucero por Italia a mediados de agosto. Lo disfrutaron al máximo sin percatarse que los objetivos de los turistas estaban sobre ellos.

Juntos y enamorados, recorrieron durante diez días la costa amalfitana como si nada hubiese ocurrido: “Estaban todo el rato pegados, no se soltaban ni un segundo pero discutieron muchísimo . Ella es la que gestiona todo, lo trata a su antojo. Él estaba todo el tiempo haciendo lo que ella quería, en las excursiones y en todo. Prácticamente, lo tenía todo el rato como su fotógrafo. Él no podía salir en las fotos por el programa, que no se les podía ver juntos”, cuenta a este medio un huésped del crucero en el que estuvieron los dos influencers.

Pero no solo se les pudo ver recorriendo nuestro país vecino a bordo del crucero. El 12 de agosto, pocos días antes de que finalizase el viaje, el barco atraca en Ibiza. Claudia y Javi protagonizaron una brutal bronca en la entrada del puerto deportivo de la isla pitiusa, ajenos a todos los turistas que estaban siendo testigos de lo que sucedía: “Fue cerca de Marina Botafoc. Tuvieron una bronca en plena calle, unos gritos… Ella incluso se abalanzó sobre él. Quisimos intervenir y nos soltó: “No meteros que a vosotros no os importa”. Más que una pareja parecían enemigos (ríe), luego ya supimos quiénes eran y que acababan de grabar lo de la isla de las tentaciones. Pero en ese momento nos quedamos flipando con la situación”, explica un testigo de la situación a SEMANA.

¿Quiénes son Claudia y Javi?

Claudia Martínez saltó a la fama en 2018 en “Mujeres y Hombres y Viceversa” cuando estuvo ligada a Hugo Paz, tentador de su misma edición de ‘La isla de las tentaciones’. Ha escrito un libro autobiográfico, fue jugadora de voleibol y ha estudiado asesoría de imagen. En la actualidad trabaja como influencer, con más de 485 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Javier Redondo es exjugador de pádel. Tiene más de 15 años de experiencia en este deporte de raqueta, aunque ya no practica este deporte de manera profesional. En 2015 y 2016 fue Bicampeón de España sub 23. También fue Campeón de España por equipos en una categoría y llegó a estar en el número 50 del ranking World Padel Tour. Actualmente explota su faceta en las redes sociales, su cuenta de Instagram tiene más de 73 mil seguidores.