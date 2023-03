Pilar Rubio ya se codea con las Kardashian

Desde que Pilar Rubio y Sergio Ramos se mudaran a París, se han visto obligados a cambiar de círculo de amistades. A punto de que el futbolista renueve con el PSG, la presentadora ha compartido tiempo y espacio con otra celebrity. Y no una cualquiera, sino con Kim Kardashian. Orgullosa por el momento que acababa de vivir, ha compartido fotografías de ese momento, al igual que de la imagen tomada con Kendall Jenner, a quien también admira. "Qué ilusión me ha hecho conocerlas, son un amor", ha escrito Pilar, imagen que en cuestión de minutos ha alcanzado miles de 'me gusta'. La complicidad ha sido un hecho y sin esperarlo han compartido bromas, risas y alguna que otra confidencia, lo que deja ver que están lejos del concepto 'divas' que muchos dan por hecho. Al menos, según la percepción de Pilar.

La comunicadora y ellas han coincidido en un palco de un campo de fútbol, donde las dos estaban como invitadas VIP. Un buen rato en el que Pilar Rubio no ha desaprovechado la oportunidad y se ha fotografiado con ellas, eso sí, por separado, lo que deja ver que con cada ha tenido su momento. Mientras Pilar ha apostado por un look chic, pero desenfadado para asistir como espectadora al partido de fútbol, Kendall Jenner ha sacado de su armario un abrigo de piel y una gorra con la que, quién sabe, si quería pasar desapercibida. No ha sido posible, pues siendo tan pocos en una misma sala es fácil fijarse en los acompañantes que como tú están en el palco. Si bien Kendall apuesta por una gran sonrisa, la actitud de Kim parece completamente diferente. Mucho más seria que su hermana, ha accedido a posar con Pilar y a que esta imagen haya visto la luz. Ambas estaban perfectas y no había nada que impidiese que los seguidores de Pilar supieran de su ubicación.

Se desconoce si este será el comienzo de una bonita amistad, pero sí que han hecho buenas migas y que en su primer contacto se han caído a las mil maravillas. Aunque Pilar ha optado por presumir de esta casualidad, ni Kim ni Kendall se han hecho eco de esta casualidad. Con más de 9 millones de seguidores en sus redes sociales, la esposa de Sergio Ramos ha gritado al mundo que ha estado con estas hermanas tan famosas, quienes, por cierto, tienen un número de followers asombroso. Kendall más de 280 millones y Kim 349, cifras capaces de dejar a cualquiera sin palabras y que supondrían que de repetir cita con Pilar, esto multiplicaría el interés sobre ella.

A pesar de que sí se sabía que Kim había visitado el Parque de los Príncipes en Francia, no se sabía qué y cómo se había comportado en el palco, donde están a salvo de paparazzis y fotografías de curiosos. La más famosa de las Kardashian acudió el pasado domingo al partido del PSG frente a Rennes por la Ligue 1, un encuentro al que fue con sus hijos y su hermana. Hizo un tour y conoció de cerca a Messi, quien tuvo un bonito gesto con su hijo del que ella misma se ha hecho eco en el universo 2.0.