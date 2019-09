La sensualidad no se mide en centímetros de tela que se quitan de atuendo y la porción de carne que quede al descubierto. La sensualidad, en realidad, es una actitud y una forma de venderse al mundo y de esto sabe mucho Pilar Rubio, que no necesita enseñar su cuerpo al desnudo para protagonizar las fantasías ocultas de millones de personas. Así lo ha vuelto a demostrar con su última foto en Instagram, en la que casi no enseña piel y con un modelito que, en sí, oculta prácticamente casi toda su preciada anatomía.

¿Por qué Pilar Rubio y Cristina Pedroche dicen que son familia?