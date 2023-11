Los rumores de crisis entre Pilar Rubio y Sergio Ramos vuelven a resurgir con fuerza. El futbolista fue uno de los grandes protagonistas de la noche de los Latin Grammy, celebrada el pasado 16 de noviembre en Sevilla, a la que acudió sin su mujer. La pareja lleva meses instalada en la capital andaluza después de que el sevillano fichara por su equipo de toda la vida, con permiso del Real Madrid. El hecho de que la modelo no asistiera del brazo de su marido a esta gala épica ha hecho saltar todas las alarmas. A esto se suman las últimas informaciones que apuntan a que Sergio estaría viéndose con una mujer de la que ya se conoce el nombre y apellido.

La ausencia de Pilar Rubio a la noche de los premios de la música latina genera controversia

Son una de las parejas más mediáticas del panorama nacional pero, a tenor de las últimas noticias, no pasan por su mejor momento. Pilar Rubio lleva meses teniendo que encarar las preguntas sobre un posible distanciamiento de su marido y padre de sus cuatro hijos. No ha ayudado a rebajar la especulación que el jugador del Sevilla acudiera a los Latin Grammy del brazo de su hermana, Miriam. Los Ramos posaron en la alfombra roja de los premios muy sonrientes y cómplices, pero ni rastro de la presentadora. Su ausencia no pasó desapercibido en redes sociales. Pronto, el nombre de Pilar se convirtió en uno de los más comentados en Twitter. "Qué raro que no haya ido Sergio Ramos con Pilar Rubio y haya ido con su hermana...", dejaba caer un usuario. "¿Pilar Rubio y Sergio Ramos no están juntos?", se preguntaba otra. "Me sorprende que Sergio Ramos no haya ido con su mujer", sentenciaba un anónimo.

Ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, dejando en una incógnita el motivo de la no asistencia de Pilar al evento musical más importante de la música latina. Recordemos, además, que se trataba de un momento importante para su pareja, que era el responsable de entregarle a Shakira su galardón a Mejor canción del año. Una de las razones que podrían explicar la ausencia de la modelo descansa en sus compromisos profesionales. Ahora bien, llama la atención teniendo en cuenta que no suele faltar a las citas importantes del futbolista. De hecho, cuando tuvo que mudarse a París junto a su familia tras el fichaje de Sergio Ramos por el PSG, siempre logró conciliar vida familiar y profesional.

Una crisis que podría estar motivada por la aparición de una tercera persona

Los rumores de crisis del matrimonio no son nuevos. Si bien ellos han tratado de desmentir los comentarios sobre un distanciamiento en los últimos meses con continuas publicaciones cariñosas en redes, parece que, esta vez, la cosa va en serio. O eso ha señalado enfática Marisa Martín-Blázquez. Se habla, incluso, de una tercera mujer de la que se sabe el nombre y apellido. "Sergio podría tener otro tipo de relación con alguien más. Hay gente que apunta que podría haber estado con alguien más. Hasta se habla de un nombre concreto que de momento no quiero citar", ha apuntado la periodista en 'Vamos a Ver'.

La última vez que se pudo ver junta a Pilar Rubio y su marido fue durante la presentación de Ramos como nuevo fichaje del Sevilla. Fue el pasado mes de septiembre. La presentadora se mostró especialmente seria durante el emotivo evento a pesar de las cariñosas palabras que le dedicó su chico. "Quiero agradecerte, cariño, por ser mi compañera de viaje, por vivir conmigo esta aventura maravillosa, por tener cuatro estrellas que me iluminan. Así que, muchas gracias por todo a ti y por hacerme disfrutar de este momento. Muy cercano y muy emocionante para mí y creo que no tendría sentido sin ti", le dijo delante de todos los presentes.