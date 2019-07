13 Un viaje a Egipto en familia para celebrar el cumple de su hermana

Pero en estos días va a haber tiempo para todo. Han aprovechado para visitar las playas más espectaculares de Egipto, desde no han parado de hacerse fotos. Además, han aprovechado los días tan buenos que le están haciendo para coger un barquito y disfrutar del alta mar.

Entre las numerosas instantáneas que se han hecho, Sergio Ramos ha destacado una en la que aparece junto a su mujer, Pilar Rubio, en la playa, luciendo cuerpazo al sol: «❤💜Always enjoying life with you, my love @pilarrubio_oficial 💜❤

💦☀️🌡☀️💦#DisfrutandoDeLaVida #MarDeTranquilidad #MiSolMiAmor #Rn’R», escribía el capitán del Real Madrid.