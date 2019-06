3 Estuvieron navegando con delfines

Pero entre plan y plan también hay tiempo para descansar en el hotel. Un hotel en medio de la naturaleza que cuenta con todas las comodidades. Desde allí, Sergio Ramos ha hecho una bonita declaración de amor a la colaboradora y presentadora de televisión: «Y que la luna de miel que empezó hace 7 años no acabe nunca… Always on a honeymoon with you! TQM @pilarrubio_oficial 🌋 #PuraVida #VolcánArenal #EnclavesIdílicosConPersonasIdílicas«, escribía.