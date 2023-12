Pilar Rubio y Sergio Ramos acallan los rumores de crisis: así preparan la Navidad en familia

Las últimas semanas los rumores de una supuesta crisis sentimental entre Pilar Rubio y Sergio Ramos han sonado con fuerza, incluso se ha rumoreado que habría existido un encontronazo entre la familia del futbolista y la presentadora en el palco del estadio del Sevilla. La pareja acalla las especulaciones con una publicación que ambos han publicado en redes. El matrimonio, junto a sus cuatro hijos, ha puesto el tradicional árbol de Navidad en su hogar. "Una tradición que disfrutamos por igual los grandes y los pequeños", afirmaban.

Vídeo: @pilarrubio

Hacía semanas que la pareja no se dejaba ver junta. Así que con este gesto significativo desmienten un posible distanciamiento. Les hemos vuelto a encontrar compenetrados y disfrutando de una agradable jornada en familia. Un vídeo en el que se observa todo el proceso de decoración del abeto, también se muestra el resultado final. Tanto Pilar Rubio como Sergio Ramos, ambos con ropa cómoda, colaboran en la decoración junto a sus hijos Sergio Jr., de 9 años, Marco, de 8, Alejandro, de 5, y Máximo Adriano, de 3.

Los comentarios que ha despertado este último post de Pilar Rubio y Sergio Ramos

Han sido muchos los seguidores del matrimonio que han celebrado verles juntos. "Callando bocas", afirmaba una seguidora. Mientras que otra indicaba que le gustaba verles así de bien. "Me encanta verles juntitos familia de guapos. Les queremos".

Esta última publicación se produce cuando la pareja llevaba tiempo sin coincidir en sus últimos compromisos públicos, entre ellos, los Premios Latin Grammy que celebraron su XXIV edición en Sevilla. El futbolista acudió acompañado por su hermana Miriam. Por su parte, Pilar Rubio regresaba recientemente a la capital hispalense donde se mostraba visiblemente cansada de los rumores. Ella misma reconoció en 'El Hormiguero' que no iba a desmentir habladurías. "Estamos bien, como siempre, no puedo decir otra cosa. Tú imagínate, con lo que trabajamos en este programa, que este señor (Jorge Salvador) y este señor (Pablo Motos) me tienen todo el día ensayando y trabajando, no tengo tiempo para estar desmintiendo chorradas".

Pilar Rubio: una vida a caballo entre Sevilla y Madrid

El pasado mes de septiembre, Sergio Ramos regresó al equipo en el que creció como jugador después de 18 años: el Sevilla FC. Una importante decisión que le hacía especial ilusión. La familia cambió su residencia a Sevilla después de haber vivido en París donde el defensa militó en las filas del PSG. La presentadora vive a caballo entre Sevilla y Madrid donde cumple con sus distintos compromisos profesionales. La familia tiene fijado su hogar en la localidad de Bollullos de la Mitación, allí poseen una espectacular finca. Según ha podido saber SEMANA, Pilar Rubio se deja ver habitualmente hacer vida allí.