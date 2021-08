Tras el fichaje del futbolista por el Paris Saint-Germain, Pilar Rubio y Sergio Ramos ya se encuentran en la capital francesa

Mucho se hablaba de cómo sería la vida de la familia formada por Sergio Ramos, Pilar Rubio y sus hijos cuando dejara el Real Madrid y la capital española. Una vez que anunció su marcha del equipo blanco, la mayor duda era cuál iba a ser el destino del futbolista y si la modelo podría compaginar sus trabajos en España con su nueva vida. A los pocos días, conocimos que Ramos había fichado por el París Saint-Germain y que la familia al completo se mudaría al país vecino para comenzar una nueva vida. Ha sido durante estos días cuando todos han viajado y hemos podido ser testigos de cómo están siendo sus primeros días en la ciudad francesa.

La inesperada sorpresa de Sergio Ramos durante un entrenamiento en su nuevo club

A juzgar por las imágenes, Sergio Ramos y Pilar Rubio ya están instalados en París y están comenzado su nueva vida en tierras francesas. El futbolista ya ha acudido a las instalaciones de su nuevo club donde se llevó una inesperada sorpresa: la visita de su mujer y sus hijos. El aterrizaje de Ramos en el club parisino supone un punto de inflexión en la carrera deportiva del sevillano, que ha pasado casi toda su trayectoria profesional en el Real Madrid. Este cambio se hace más llevadero teniendo al lado a Pilar y sus hijos. Por este motivo, acudieron durante un entrenamiento al campo del club para darle una sorpresa a Ramos. «❤️💜❤️ My family, my everything. (mi familia, mi todo) ❤️💜❤️ @pilarrubio_oficial #Alejandro #Adriano», escribía el futbolista en su perfil de Instagram junto al vídeo del momento. Un texto muy parecido al de la propia presentadora.

Los pequeños de la familia se lo están pasando en grande, tal y como podemos ver en la imagen anterior. Están disfrutando de unos días en familia en su nueva ciudad. De hecho, este lunes en la mañana podíamos ver a Pilar Rubio disfrutar de un paseo por las inmediaciones de la Torre Eiffel. Como una turista más, la presentadora recorre la que será su ciudad por los próximos dos años, ya que es por lo que ha firmado el futbolista con el club.

La familia al completo se está adaptando a su nueva vida en París

No es la primera vez que la pareja viaja a París en las últimas semanas, desde que se conociera el fichaje del que fuera el capitán del Real Madrid. Los hemos visto cenar frente a la Torre Eiffel en una romántica cita donde dejaron constancia de que iban a disfrutar al máximo de esta nueva aventura. Al parecer, todos ellos se están adaptando de maravilla a su nueva vida en París, disfrutando así de lo que la ciudad puede ofrecerle.