Pilar Rubio se refugia en su cuñada, Lorena Goméz, entre rumores de crisis con Sergio Ramos

Pilar Rubio lleva semanas en el foco mediático por culpa de los rumores de crisis con Sergio Ramos. Ambos han preferido mantenerse en silencio y ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, estos rumores aumentan con el paso de los días, pero la propia colaboradora de televisión se ha decantado por seguir centrada en su día a día. De hecho, no ha dudado en refugiarse en su cuñada, Lorena Gómez, la pareja del hermano del futbolista, René Ramos, en estos momentos. A este plan se han unido, además, otras amigas.

Aunque siempre se ha dicho que la relación entre ellas no es la mejor, ya que Pilar Rubio es muy amiga de Vania Millán, que fue pareja de su cuñado durante muchos años. Ahora se descubre que nada más lejos de la realidad. La colaboradora de 'El Hormiguero' mantiene muy buena relación con ambas. El hecho de que esto sea así ha llevado a Pilar a acudir a uno de los espectáculos que protagoniza la que fuera concursante de una de las ediciones de 'Operación Triunfo'.

Pilar Rubio disfruta de un planazo con su cuñada, Lorena Gómez

Lorena Gómez no solo está centrada en su gira por diferentes puntos de España, también forma parte del elenco del musical Wah Show. Pilar Rubio no dudó en acudir el pasado domingo a una de las sesiones de este musical para ver a su cuñada sobre el escenario. Sin embargo, esta ha preferido compartir los momentos que vivieron allí este mismo martes y no el domingo. En este plan no solo estaban sus amigos, también uno de sus hijos, como muestra ella misma en uno de los Stories.

Pero Pilar Rubio no estuvo acompañada de su pareja y padre de sus hijos. La colaboradora de televisión prefirió hacer este plan con unas amigas, algo que ha hecho crecer los rumores sobre una posible crisis con Sergio Ramos. Hay que destacar que este show se encuentra en Madrid, pero ella y sus hijos están instalados, hasta lo que se sabe, en Sevilla, donde el futbolista ha establecido su vivienda recientemente tras el fichaje de uno de los equipos de la capital hispalense.

Sus amigas de Madrid la han acompañado a este planazo

El matrimonio de Sergio Ramos y Pilar Rubio podría estar en la cuerda floja. La ausencia de la de Torrejón de Ardoz en los Latin Grammy mientras el futbolista contaba con la compañía de su hermana Miriam hacía saltar las alarmas sobre una posible crisis entre ambos. Una duda que ahora ha disipado el entorno más cercano a la presentadora y al jugador del Sevilla. Tal y como ha podido saber Nacho Gay de la mano de los seres queridos de Pilar Rubio, ella y Sergio Ramos siguen juntos y tienen muchas cosas en común que todavía les unen. Pero lo cierto es que los problemas han ido haciendo mella en su unión y también se han acumulado, lo que ha provocado que “las cosas no pinten bien” entre ellos. ¿Terminarán por pronunciarse alguno de ellos acerca de esta supuesta crisis?