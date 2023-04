Pilar Rubio sale de fiesta sola en plenos rumores de crisis con Sergio Ramos

Suenan rumores de crisis entre Pilar Rubio y Sergio Ramos. Una información que ha sonado con fuerza la misma semana en la que cada uno se ha dejado ver haciendo planes en solitario en nuestro país. Mientras el futbolista del PSG regresaba a su tierra, Sevilla, para disfrutar de la Feria de Abril, su mujer ha vivido una noche de fiesta "insuperable".

Gracias a las redes sociales hemos sido testigos del último plan de Pilar Rubio en la capital. Junto a algunas amigas acudía al restaurante StreetXO del chef David Muñoz, marido de Cristina Pedroche. Allí degustaba una carta de comida callejera que mezcla la cocina oriental y de fusión. A tenor por sus palabras, le ha encantado la experiencia: "Fantasía INSUPERABLE". Mientras tanto, su marido ha tenido que regresar a París para continuar con los entrenamientos y cumplir con un próximo partido de liga con el PSG, que tendrá lugar este mismo domingo, 30 de abril.

La ausencia de Pilar Rubio en la Feria de Abril

El de Camas es habitual de la Feria de Abril y no ha faltado este año a la cita. Lo ha hecho acompañado por su familia y un grupo de amigos. Sergio Ramos disfrutaba de la fiesta en una caseta privada y sin la compañía de su mujer. Su presencia no pasó inadvertida. El comportamiento de sus escoltas ha dado mucho que hablar y ha cosechado un sinfín de críticas en las redes. Los vídeos han corrido como la pólvora y en ellos se puede ver con un miembro muy corpulento de su equipo de seguridad aparta a los curiosos que graban al futbolista. "Cuando te encuentras a Sergio Ramos y su seguridad va dando empujones y te da manotazos para tirarte el móvil. Postdata: si no quieres que te graben, quédate en tu casa y no te metas en en la feria", señalaba molesta una internauta.

Unas imágenes que se producían la misma semana en la que Pilar Rubio presentaba su última línea de baño. Una comparecencia ante los medios en la que dejó claro que no iba a perder el tiempo desmintiendo rumores sobre su matrimonio. La noticia del supuesto distanciamiento sale de las Mamarazzis, las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez. Según han informado recientemente, una persona del entorno de la pareja habría señalado que la relación entre la colaboradora y la familia del sevillano no es fluida lo que podría haberles afectado.