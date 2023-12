Pilar Rubio responde por fin a los rumores de crisis con Sergio Ramos

Pilar Rubio y Sergio Ramos llevan semanas lidiando con los rumores de crisis. A pesar de todo, SEMANA dejaba claro hace apenas unas horas que la colaboradora seguía haciendo vida en Bollullos de la Mitación, el pueblo sevillano en el que el futbolista tiene su finca y donde residen desde el fichaje del mismo por el Sevilla F.C. Han sido muchas las informaciones que han apuntado a que podrían estar pensando en separarse después de la Navidad, una época que pretendían pasar en familia. Sin embargo, ella ha dado el paso por fin de responder a los rumores y ha sido de lo más tajante.

Vídeo: EUROPA PRESS

Aunque ambos han preferido no desmentir ni confirmar esos rumores, lo cierto es que ahora Pilar Rubio ha dado muchos detalles acerca de la situación sentimental de su matrimonio. Lo ha hecho a la salida de la cena de Navidad de 'El Hormiguero', que siempre organiza por estas fechas un reencuentro con todos sus trabajadores y colaboradores. La madrileña ha salido del local en el que han cenado en compañía de Pablo Motos y Jorge Salvador y como no podía ser de otra manera, ha sido preguntada por estos rumores.

"Estamos súper bien, estamos muy bien y siento que tengas que estar a estas horas aquí por esto, pero tranquilo, está todo bien", ha empezado diciendo Pilar Rubio con una sonrisa en el rostro. De esta forma, la colaboradora de televisión desmiente los rumores que apuntan a una separación de Sergio Ramos. Pero va más allá. "Pues estamos bien, como siempre, no puedo decir otra cosa. Tú imagínate, con lo que trabajamos en este programa, que este señor (Jorge Salvador) y este señor (Pablo Motos) me tienen todo el día ensayando y trabajando, no tengo tiempo para estar desmintiendo chorradas", ha reconocido.

Ella hace vida normal en Bollullos de la Mitación, Sevilla

Y es que Pilar Rubio pasa gran parte del tiempo a caballo entre Sevilla y Madrid, donde cumple con sus proyectos profesionales, los mismos que no quiso dejar de lado cuando se trasladó a París a vivir junto a su marido. Ella considera que no tiene que estar desmintiendo rumores constantemente.

La pareja sigue viviendo en Bollullos de la Mitación, Sevilla, donde el futbolista tiene su finca, a apenas 20 minutos del centro de la capital hispalense. Pero no solo eso. Aunque se ha comentado mucho acerca del paradero de Pilar Rubio, que podría estar viviendo en Madrid, la realidad es que también está instalada en la finca. Tal y como ha podido saber SEMANA en exclusiva, la colaboradora de televisión hace vida en el pueblo sevillano donde iniciaron una nueva vida hace unos meses por el fichaje de Sergio Ramos. Es decir, según ha podido saber SEMANA, ella está haciendo su vida allí, por lo que nada de estar viviendo en Madrid. Eso sí, viaja con asiduidad a la capital con el fin de cumplir con sus compromisos profesionales.