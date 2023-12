Pilar Rubio regresa con un nuevo proyecto y habla más contundente que nunca sobre su relación con Sergio Ramos

Vídeo: EUROPA PRESS.

Pilar Rubio ha reaparecido en la presentación de su nuevo trabajo en televisión junto a TVE tras los rumores de crisis con Sergio Ramos. La colaboradora de televisión se pone al frente de 'Make Up Stars', un proyecto que ha disfrutado al máximo a pesar de llevar semanas en el foco mediático. Este mismo martes se ha dejado ver y se ha mostrado de lo más simpática con la prensa, que le ha vuelto a preguntar por la supuesta crisis con el padre de sus hijos.

La colaboradora de televisión ha sido tajante y ha vuelto a dejar claro que siguen unidos. De hecho, ha desmentido esos rumores que apuntan a que podría separarse con el futbolista del Sevilla F.C. Además, ha aprovechado la ocasión para dejar claro que no ha habido ningún problema con la familia de Sergio Ramos: "Nosotros siempre hemos sido una familia unida, que nos amamos con locura y disfrutamos cada día juntos. De momento es así y seguirá siendo así. Siento que cada día se inventan una tontería nueva, pero evidentemente sabéis que no tenemos tiempo, y menos con tantos programas para estar desmintiendo", ha comenzado diciendo Pilar Rubio.

Pilar Rubio deja claro que Sergio y ella son "una familia unida"

Pero no es lo único que ha declarado Pilar Rubio en esta reaparición. Y es que ha querido dejar claro que está cansada de tener que lidiar con todos los rumores: "Pero es verdad que es un poco triste que confundáis a la gente a veces con declaraciones que no tienen mucha base. Os agradezco el interés y de verdad, no os preocupéis que estamos muy bien. Nos queremos mucho, somos muy felices. No estoy embarazada, no tenemos crisis. No sé… tenemos una vida muy normal. Siento que os gusten tanto las telenovelas turcas, pero no es el caso", sigue diciendo.

En los últimos días, han sido muchas las noticias que apuntaban a que Pilar podría haber tenido un encontronazo con la familia de Sergio Ramos, pero nada más lejos de la realidad, ya que no es así. De hecho, la madrileña lo ha querido desmentir de una manera de lo más peculiar: "Dicen tantas tonterías que es un poco alucinante. Yo hago kickboxing, no necesito pegarme con nadie fuera", dice en tono de humor.

[NOTICIA EN ELABORACIÓN]