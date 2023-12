Vídeo: EUROPA PRESS.

Pilar Rubio está siendo una de las protagonistas de la actualidad después de que estallaran los rumores de crisis con Sergio Ramos. Después de semanas en el foco mediático, la colaboradora de 'El Hormiguero' daba el paso de responder a esos rumores por fin, dejando claro que no son verdad: "Pues estamos bien, como siempre, no puedo decir otra cosa. Tú imagínate, con lo que trabajamos en este programa, que este señor (Jorge Salvador) y este señor (Pablo Motos) me tienen todo el día ensayando y trabajando, no tengo tiempo para estar desmintiendo chorradas", declaraba.

Ahora, unos días después de estas declaraciones, Pilar Rubio ha vuelto a Sevilla, donde tiene fijada su residencia habitual. Sin poder creerse que la prensa estuviera allí esperándola y haciendo gala de su buen carácter, la mujer de Sergio Ramos no ha tenido reparos en dar detalles sobre su relación, mostrándose de lo más reivindicativa: "Mi marido está hoy jugando un partido así que ahora no le puedo ver". Hay dos detalles que llaman especialmente la atención. Uno es cómo llama a Sergio: "mi marido", y otra, el motivo por el que no podrá reunirse este jueves con él.

El matrimonio tiene fijada su residencia en la finca de Bollullos de la Mitación

Sea como fuere, Pilar Rubio sigue viviendo a caballo entre Sevilla y el resto del mundo. Y es que viaja con asiduidad a otros lugares con el fin de cumplir con sus proyectos profesionales. Sin embargo, tal y como aseguró SEMANA en exclusiva, la colaboradora de televisión hace mucha vida en Bollullos de la Mitación, Sevilla, donde tiene fijada su residencia habitual ella y sus hijos desde que Sergio Ramos fichó por el Sevilla F.C. La vivienda se encuentra a apenas 20 minutos de la capital hispalense.

Aunque se ha comentado mucho acerca del paradero de Pilar Rubio, que podría estar viviendo en Madrid, la realidad es que también está instalada en la finca. Pero no solo eso. Tal y como ha podido saber SEMANA en exclusiva, la colaboradora de televisión también hace vida en el pueblo sevillano donde iniciaron una nueva vida hace unos meses por el fichaje de Sergio Ramos. Es decir, según ha podido saber SEMANA, ella está haciendo su vida allí, por lo que nada de estar viviendo en Madrid. Eso sí, viaja con asiduidad a la capital con el fin de cumplir con sus compromisos profesionales. De hecho, durante la mañana de este jueves, Pilar Rubio volvía a su casa de Sevilla tras varios días de trabajo fuera de la capital hispalense.

Hay muchas razones para creer que el matrimonio sigue unido a pesar de no mostrar públicamente que también hacen planes juntos. Muchos habitantes de Bollullos de la Mitación han podido ver en varias ocasiones a Pilar Rubio por las calles de Bollullos de la Mitación y haciendo vida allí en los últimos días. Tal y como ha podido saber SEMANA en exclusiva, muchos han visto a la colaboradora de televisión pasear con su propio coche, el que usa para moverse desde la finca hasta los locales del centro urbano, ya que la finca de Sergio Ramos se encuentra a las afueras. También ha comido y cenado en algunos de los restaurantes de este pueblo para probar los platos típicos.

Una vuelta a casa para ver a sus hijos tras varios días fuera

Han sido muchos los planes que Pilar Rubio está haciendo en el pueblo sevillano. No solo se ha dejado ver por algunos de los restaurantes de Bollullos de la Mitación, donde ha probado los platos más típicos. También se ha dejado ver en una cafetería que tiene parque de bolas. Hasta allí se desplazó con sus hijos, una amiga y una de las niñeras que tiene el matrimonio para ayudarlos con el cuidado de sus cuatro hijos. Se trata de uno de los locales más concurridos de la zona, por lo que Pilar Rubio era consciente de que podía ser vista. Pero sus movimientos demuestran que a ella le da igual, que quiere hacer vida en este pueblo a pesar de que los rumores de crisis suenan más fuertes que nunca. Y estamos seguros de que la seguiremos viendo...