Pilar Rubio protagoniza una fuerte bronca con la familia de Sergio Ramos en el palco del estadio del Sevilla

El matrimonio entre Pilar Rubio y Sergio Ramos sigue en el punto de mira. Los rumores de una supuesta crisis entre ambos no cesan y los dos protagonistas prefieren hacer oídos sordos a todo lo que se dice sobre ellos. Mientras que la presentadora asegura que no tiene tiempo para entrar en todos los frentes, el futbolista está centrado en su último proyecto, una canción en la que habla de la importancia de la familia. Ahora, ha salido a la luz el posible motivo del distanciamiento entre ambos después de una fuerte bronca que protagonizó la colaboradora de 'El hormiguero' en el palco del estadio del Sevilla F.C.

Hace muchas semanas que no vemos a Pilar Rubio y Sergio Ramos juntos, pues siempre aparecen por separado en los diferentes eventos en los que hacen acto de presencia. Algo que también confirma Sergio Garrido en 'Fiesta', quien explica que ha realizado un seguimiento a la pareja y no les ha podido captar a la vez. Según el paparazzi, la presentadora y el futbolista están viviendo "un pequeño distanciamiento" después de una "bronca brutal" de Pilar Rubio con la familia de su marido.

Se trata de un gran encontronazo que ha provocado que "cuando va al palco Pilar, no va la familia, y cuando va la familia, no va Pilar. Y si van juntos, Pilar y sus hijos y la familia de Sergio, no se dirigen la palabra, ni se miran". El colaborador del programa de Telecinco deja claro que sí existe una "crisis familiar" y se debe a la "mala relación" de la presentadora con los Ramos. "Es que no se pueden ni ver, la bronca fue tremenda", insiste recalcado que tuvo lugar en el palco del estadio del Sevilla F.C.

La nula relación entre Pilar Rubio y la familia de Sergio Ramos

Además, Garrido también revela que los desencuentros entre Pilar Rubio y la familia de Ramos serían tan grandes que la presentadora evita por todos los medios coincidir con ellos. "Me cuentan también que el día del cumpleaños de su suegra, Pilar se organizó un shooting para así tener excusa y no asistir a la fiesta", añade. Ante esto, Kike Calleja también ha agregado que el hecho de que ella no estuviera a gusto en Sevilla también habría sumado a la situación que viven actualmente.

Sin embargo, Makoke ha llevado la contraria a Sergio Ramos. La exmujer de Kiko Matamoros revelaba que había podido hablar con el entorno del futbolista y estos le niegan que exista algún problema con la presentadora y su familia política. "Ayer mismo estuvieron juntos en el cumpleaños del padre de Sergio y sin ningún problema entre ellos", asevera.