5 Hay días que no tiene ganas de redes

Asuntos como este hacen que Pilar, que es muy activa en las redes sociales, no siempre tenga ganas de actualizar sus perfiles. “Hay días que no me apetece subir nada, no me veo con esa obligación y entonces no lo subo, creo que tiene que salir de dentro y que tiene que ser cuando te apetezca o cuando tengas ganas de comunicar algo importante”, ha contado.