4 Entrenamiento, siempre

No importa si está de vacaciones, incluido el mismísimo México, Pilar Rubio no perdona su rutina diaria de ejercicio físico. De hecho, incluso comparte sus rutinas en su canal de Youtube con la ayuda de su entrenadora y su fisioterapeuta. Siempre nos enseña cómo entrenar, incluso con su bebé en el parque. No faltan los abdominales hipopresivos, pilates y el ejercicio cardiovascular y funcional, para mantenerse activa.