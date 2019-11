View this post on Instagram

Time to start kickin' ass ! Gibson LP '80 Thanks MARIO ! luthier : #entoneguitars @entoneguitars #lefthandedguitar #lefthanded #gibsonlp #gibsonlpblackbeauty #gibsonlespaul #marshallamps #luthiermadrid #bestluthiers #guitarproof #1980 #gibsonvintage #vintagegibson #guitarriff #guitarriffs #guitarworld @_albertoke @hugo.moreno.g #mariounsainluthier #noiseguitar #thrashmetal #instagram #hastag #highfirerisk #highfireriskalbum #henaresrising #hfr #sickbrains @sickbrains_oficial