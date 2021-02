La colaboradora de ‘El Hormiguero’ ha desvelado que ha tenido que pedir ayuda profesional al mismo psicólogo que ayudó a Paz Padilla a superar la muerte de su marido.

Paz Padilla y Pilar Rubio están unidas por algo más que sus respectivas carreras profesionales en televisión. Además de esto, les une desde ahora (que sepamos, claro) una persona. Y esa persona es Rafael Santandreu, un psicólogo catalán que desde hace unos meses vemos con bastante frecuencia en diferentes perfiles de Instagram de famosos. Paz Padilla ha hecho varios directos en esta plataforma junto a él, con el fin de dar pautas a sus seguidores sobre sus preocupaciones.

La humorista dio con él después de que buscara formas para superar la muerte de su marido, Antonio Juan Vidal, que falleció el pasado 18 de julio a causa de una dura enfermedad. Según ella, este psicólogo y algunos de sus libros, le han hecho ver el duelo de una manera diferente a como estamos acostumbrados.

Paz Padilla siempre ha llevado la muerte de su marido con la mayor serenidad posible y adoptando una nueva filosofía, a la que ha llegado con ayuda profesional. Le han acompañado, también, la meditación y el deporte. Gracias a todo esto, está logrando salir adelante y afrontar esta etapa de duelo. «Mi mayor apoyo para la enfermedad de mi marido fuimos él y yo. La sociedad no te preparara para eso. Solo te dice «tienes que luchar, tienes que luchar». ¿Qué pasa si fracasas? Yo creo que si aceptas que algún día vas a morir, todo es más fácil», contaba hace unos meses. Y aseguraba que «lo que más me ayudó a ayudarle a él fue el amor. Cuando tú amas a una persona, cuando te acercas con amor, todo es más fácil, para él, para la persona enferma y para los que estamos a su alrededor», explicaba.

Paz Padilla ha necesitado ayuda para ver el duelo de otra manera

Pues bien, han sido tan positivos los mensajes que la presentadora de televisión ha hecho públicos a través de su programa y de las redes sociales que Pilar Rubio ha querido también pedir ayuda a Rafael Santandreu para superar ciertas problemas. Ella misma ha sido la encargada de desvelarlo en sus redes sociales cuando ha hecho un directo con este psicólogo: «Entrevista con @santandreurafael Uno de mis referentes en la terapia cognitiva. Os invitamos a que reflexionéis con nosotros sobre la fortaleza mental. ✨», escribe Pilar Rubio, desvelando que ella también ha necesitado ayuda profesional para superar ciertos problemas psicológicos.

Pilar Rubio ha comentado entre otras cosas que si viviera en Barcelona, estaría llamando a la puerta de este psicólogo todos los días. Y es que como muchos, la colaboradora de televisión ha necesitado acudir a ayuda profesional para superar ciertos miedos o problemas psicológicos. Rafael Santandreu le ha contestado: «Tener más habilidades, más inteligencia emocional te va a dar más ventajas. Hay que quitarse esa idea de que ir al psicólogo es de estar loco».

Esta ha sido la charla que han tenido Pilar Rubio y Rafael Santandreu

Pilar Rubio no ha desvelado qué problema ha tenido para que le haya llevado a acudir a ayuda profesional. Y es que tal y como ella misma ha desvelado, no siempre hay que tener un problema gordo para acudir al psicólogo. El hecho de ser una persona conocida le lleva a tener un gran séquito de fans, pero lo cierto es que tiene que convivir con las duras críticas. Ella nunca las contesta y no entra al trapo, pero esto podría hacer mella en su estado de ánimo. Ir al psicólogo le ayuda y le da las herramientas para controlar estos factores externos.